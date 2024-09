Os fabricantes Android já estão a olhar para o que a Apple trouxe de novidades ao iPhone 16

A Apple lançou recentemente a série do iPhone 16, que oferece muitas novidades e muitas melhorias. Uma delas promete mudar como se captam imagens, tudo graças a apenas um novo botão dedicado. O “Controlo da Câmara” promete mudar tudo e os fabricantes Android já começaram a olhar para esta novidade.

Parece que os fabricantes de smartphones Android não querem perder as tendências que o iPhone 16 trouxe. Para isso olham agora para o botão de obturador de câmara dedicado que foi revelado. A prova disso vem de dois fabricantes Android, que já confirmaram que estão a trabalhar num botão de câmara para os seus smartphones.

O presidente da Nubia, Ni Fei, anunciou na plataforma de redes sociais chineses Weibo que o próximo Nubia Z70 da empresa contará com um botão "mais realista". Ni Fei confirmou ainda que o botão será uma funcionalidade de dois estágios, permitindo-lhe distingui quando se toca e captura com carregar completo.

A Nubia parece não ser o único fabricante de smartphones Android a trabalhar num botão de câmara para um smartphone futuro. Recentemente, foi relatado que a OPPO também se juntará ao movimento. A série Find X8 da OPPO deverá trazer um botão de obturador de câmara semelhante ao do iPhone 16, que a OPPO chama o "Quick Button" concebido para "congelar a ação".

No entanto, não é claro se o OPPO irá adicionar um botão físico ou se terá suporte de gesto semelhante ao botão de controlo da câmara do iPhone 16. Para contexto, o botão de controlo da câmara da Apple é um botão de duas fases, que também suporta gestos para zoom e alternar entre os diferentes modos.

Embora os botões de obturador de câmara não sejam novos no mundo do smartphone Android, a Sony ainda oferece um botão de obturador de câmara dedicado no seu recente Xperia 1 VI e modelos anteriores. Ainda assim, são uma nova adição à linha de iPhone.

A introdução do botão do obturador de câmara pela Apple reacendeu o interesse e, como é frequentemente o caso, os OEM Android estão a seguir o processo, introduzindo semelhantes nos seus telefones. Dentro de muito pouco tempo veremos surgir esta novidade no Android, eventualmente até reinventada.