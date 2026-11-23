Os estados norte-americanos da Virgínia e do Oregon processaram a SpaceX, empresa-mãe do X, da xAI e do Grok. Acusam-na de não travar a criação de imagens sexualizadas de pessoas sem consentimento, incluindo crianças.

O que alegam os dois estados

Os procuradores-gerais Jay Jones, da Virgínia, e Dan Rayfield, do Oregon, apresentaram queixas separadas, mas semelhantes, em tribunais estaduais. A da Virgínia deu entrada num tribunal de circuito de Richmond e a do Oregon no condado de Multnomah, e ambas acusam a empresa de violar leis de defesa do consumidor.

Segundo as acusações, a SpaceX não impediu que o Grok criasse imagens sexualizadas de pessoas sem consentimento, incluindo material de abuso sexual infantil, enquanto garantia que a plataforma era segura.

Os estados dizem que o chamado modo picante do Grok foi lançado para dar fôlego a um produto atrasado e atrair dezenas de milhões de novos utilizadores.

Os dois procuradores dizem querer responsabilizar a empresa pelos danos e exigir novas proteções para os consumidores.

Os números do estudo citado pela Virgínia

A Virgínia cita um estudo do Center for Countering Digital Harm, segundo o qual o Grok criou e publicou no X cerca de 3 milhões de imagens sexualizadas entre 29 de dezembro de 2025 e 8 de janeiro. Cerca de 23 mil pareciam retratar crianças, o que equivale a uma imagem a cada 41 segundos.

Perto de 30% das imagens de crianças identificadas no estudo continuavam acessíveis no X uma semana depois, e muitas das removidas ainda podiam ser abertas por outros endereços.

A conta oficial X Safety afirmou que os utilizadores que criaram deepfakes sexualmente explícitos violaram deliberadamente os termos de serviço. A empresa diz que vai continuar a testar e ajustar as proteções, e que suspenderá contas e avisará as autoridades quando as salvaguardas forem contornadas.

A cidade de Baltimore também processou a empresa por alegada violação das regras de defesa do consumidor. O regulador britânico Ofcom abriu uma investigação formal ao X sobre material de abuso sexual infantil, e o procurador-geral da Califórnia investiga a xAI e o Grok.

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