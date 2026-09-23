Oppo Find X9 Ultra vence Prémio EISA para “Photo & Video Smartphone 2026-2027”

O Oppo Find X9 Ultra recebeu uma das mais prestigiadas distinções europeias na área da imagem, tendo sido reconhecido pelo seu desempenho excecional, tanto em fotografia como em vídeo.

A Oppo foi distinguida pela Expert Imaging and Sound Association (EISA), uma associação que reúne 54 das publicações de eletrónica de consumo mais influentes do mundo, com o prémio “Photo & Video Smartphone 2026-2027” pelo seu modelo topo de gama Oppo Find X9 Ultra. Esta é a primeira vez que a OPPO recebe um prémio EISA que reconhece, numa mesma distinção, o desempenho fotográfico como em vídeo.

Segundo a Oppo, o Find X9 Ultra não foi concebido como um smartphone de fotografia ao qual o vídeo foi acrescentado posteriormente, mas como um sistema de imagem unificado, no qual a fotografia e a imagem em movimento assentam nas mesmas óticas, sensores e ciência da cor. Esta abordagem integrada reflete cinco anos de colaboração com a Hasselblad e uma década de investimento contínuo em fotografia computacional.

Receber o prémio EISA Photo & Video Smartphone é especialmente significativo para nós, porque é atribuído por especialistas que analisam a imagem com uma profundidade e um rigor excecionais. Isto confirma que as escolhas que fizemos, recusando comprometer a ótica, a fidelidade de cor ou o controlo criativo, foram as mais acertadas. Mais importante ainda, estas decisões dão às pessoas a liberdade de captar o mundo exatamente como o veem, quer um momento seja mais bem expresso através de uma fotografia ou ganhe vida em vídeo.



Disse Elvis Zhou, diretor-executivo da Oppo Europe.

A lente ultra-grande angular integrada de 14 mm, a teleobjetiva nativa de 230 mm e o teleconversor opcional Hasselblad Explorer de 300 mm permitem assistir à performance de um artista a partir do fundo de um estádio e fotografar a emoção no seu rosto; e avistar animais selvagens e captá-los sem precisar de se aproximar o suficiente nem de os perturbar.

Segundo a Oppo, manter a qualidade ótica em todo este alcance é o objetivo do Sistema de Câmaras Hasselblad Master de nova geração, que está no coração do Find X9 Ultra. Encontramos nele cinco módulos traseiros: quatro câmaras de imagem de alta resolução e uma câmara True Color dedicada, liderados por uma teleobjetiva com zoom ótico Ultra-Sensing de 50 MP, cuja estrutura de periscópio com reflexão de prisma quíntuplo dobra o percurso da luz cinco vezes, incorporando um zoom ótico nativo de 10x no corpo do telemóvel. A partir daí, o recorte do sensor de alta resolução leva o sistema a um zoom de qualidade ótica de 20x, uma novidade no setor.

Captada sem zoom. Captada com alcance máximo da teleobjetiva, do local onde foi captada a fotografia anterior.

Apoiadas por duas câmaras Hasselblad de 200 MP, as quatro câmaras de imagem permitem a captação de imagens em JPEG MAX de 50MP e RAW MAX de 50MP em seis distâncias focais distintas: 14, 23, 47, 70, 139 e 230 mm.

É este sistema que dá vida ao Oppo Find X9 Ultra. Grava vídeo cinematográfico em 4K a 120 fps e em 8K a 30 fps, uma estreia para um modelo topo de gama da Oppo, enquanto o novo perfil O-Log2, certificado pelo Academy Color Encoding System, proporciona imagens que podem ser submetidas a uma correção de cor profissional sem necessidade de conversão.

Captada com a lente ultra-grande angular de 0.6x até ao zoom ótico total. Captada com a lente ultra-grande angular de 0.6x até ao zoom ótico total.

A controlar tudo isto, uma câmara multiespectral True Color mede o equilíbrio de brancos de forma idêntica em fotografias, Motion Photos e vídeo: independentemente da forma que o momento assumir no Oppo Find X9 Ultra, a cor é a mesma.

Mais do que um marco para um único dispositivo, este reconhecimento da EISA aponta para uma direção mais ampla no domínio da imagem móvel. Com o OPPO Find X9 Ultra, a marca propôs-se a eliminar a fronteira entre a fotografia estática e o vídeo, demonstrando que um smartphone topo de gama pode colocar a imagem de nível profissional na palma da mão dos utilizadores, sem lhes exigir terem de comprometer nenhuma das duas áreas.

Segundo a Oppo, o prémio valida os seus esforços contínuos para criar dispositivos inteligentes e intuitivos que enriquecem o dia a dia, ao mesmo tempo que reforça a ambição que há muito define a série topo de gama Find: aproximar as tecnologias de imagem mais avançadas das pessoas e capacitá-las para captar cada momento da forma que este merece.

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