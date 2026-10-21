OPPO Find X10 Pro Max: o monstro de 200 MP que quer arrasar a concorrência

A OPPO tem dado cartas no que toca à fotografia nos smartphones. A prova disso surge agora, com o OPPO Find X10 Pro Max, que surpreende com o o sistema pioneiro de três câmaras de 200 MP, a bateria gigante de 7.150 mAh e o ColorOS 17.

A OPPO resolveu quebrar a habitual cadência na sua linha principal. Em vez de avançar na tradicional escada com um modelo Pro convencional, saltou diretamente para o Find X10 Pro Max. O batismo causou surpresa e levantou dúvidas sobre o que justificaria um salto de categoria tão evidente.

A experiência arranca com a confirmação de que a embalagem não seguiu a tendência de empobrecer os acessórios. Apenas o smartphone, o cabo USB-C e toda a documentação que o acompanha.

Ao retirar o dispositivo da embalagem, o volume geral faz-se notar de imediato: o ecrã com 6,78 polegadas e a estrutura generosa mostram que este modelo foi desenhado para quem procura potência de topo e não receia um equipamento encorpado.

Construção imponente e segurança total no manuseamento

No plano estético, a variante com acabamento traseiro em branco destaca-se pelo jogo visual de dois tons. Na secção esquerda do painel corre uma faixa distinta onde surgem as inscrições da OPPO e da parceira Hasselblad. O módulo fotográfico traseiro aposta numa divisão arrojada em duas áreas: um bloco quadrado central onde moram os três sensores óticos e uma segunda saliência menor que acolhe o flash LED e o sensor complementar.

Para quem prefira um aspeto mais homogéneo, a versão em cinzento funde toda a área das câmaras numa única plataforma contínua em vidro escurecido.

Logo aos primeiros instantes na mão, o Find X10 Pro Max transmite uma solidez impressionante. O peso inclina-se naturalmente para o terço superior do corpo, consequência direta da instalação de três conjuntos óticos complexos e respetivas lentes de vidro.

Esta distribuição de massa ajuda a firmar o telefone na palma da mão e confere-lhe uma estabilidade notável, lembrando uma máquina fotográfica compacta. O equilíbrio surpreende ainda mais quando tomamos consciência de que a estrutura integra no seu interior uma bateria maciça de 7.150 mAh, mantendo linhas elegantes.

A configuração física das teclas traz outra novidade na lateral esquerda: um botão de ação configurável que surge em complemento aos botões habituais de energia e de volume situados na direita. Todas estas teclas foram intencionalmente posicionadas numa cota mais elevada na moldura metálica.

Esta decisão de desenho revela-se muito conveniente na utilização real, eliminando toques acidentais quando se guarda o telefone no bolso ou quando se segura o dispositivo na horizontal para fotografar.

Três sensores de 200 MP: consistência acima do marketing

No departamento das câmaras, o Find X10 Pro Max coloca exatamente três sensores de 200 megapíxeis na traseira: grande angular, ultra grande angular e teleobjetiva periscópica. A intenção não foi forçar a criação de ficheiros gigantescos para esgotar o armazenamento, mas sim garantir que a captação de luz, a resolução de base e o alcance dinâmico se mantêm idênticos em qualquer distância focal.

Com o apoio do processador de imagem LUMO a trabalhar dados a 16 bits, o telefone grava fotografias com uma resolução padrão de 26 megapíxeis nas três lentes.

Esta resolução de 26 megapíxeis representa o ponto de equilíbrio ideal. Garante definição de texturas claramente superior aos clássicos ficheiros de 12 megapíxeis sem inflacionar o espaço ocupado, dispensando o recurso ao modo Master em RAW de 50 megapíxeis que chega a ultrapassar os 60 MB por disparo.

Com o formato HEIF, cada imagem fixa-se abaixo dos 6 MB. Na utilização prática, a grande vantagem desta matriz de 200 MP reflete-se na harmonia entre as lentes. As alterações bruscas de saturação, os desvios no balanço de brancos ou as variações de ruído digital simplesmente desapareceram.

Para vídeo, a correspondência dos três sensores resolve uma das maiores limitações dos smartphones. O Find X10 Pro Max assegura captação em 4K a 120 fotogramas por segundo e 8K a 30 fotogramas por segundo em todas as câmaras traseiras.

Assim, é possível alternar entre planos abertos e aproximados mantendo com rigor a mesma assinatura de cor, contraste e fluidez.

Teleobjetiva brilhante e a aposta na nitidez limpa da IA

A teleobjetiva periscópica revelou-se a mais apelativa durante o tempo que passámos com o equipamento. Apresenta uma distância focal de cerca de 3x e recorre à densidade do sensor de 200 megapíxeis para cortes diretos sem perda de qualidade em 6x e 12,6x.

Os retratos obtidos através desta câmara possuem uma profundidade de campo orgânica e separação de planos que emulam com fidelidade uma lente de estúdio.

Para cenários que exijam alcance acrescido sem abdicar de vidro ótico, a marca disponibiliza um kit adicional de teleconversor que amplia o alcance ótico real até aos 10x.

Quando a distância ultrapassa os 30x no domínio do zoom digital, o sistema ativa o algoritmo “AI Telescope Zoom”. A funcionalidade compensa as condicionantes físicas através da reconstrução de padrões e de uma filtragem de ruído vincada.

O efeito final foca-se na facilidade de leitura de elementos distantes, tornando legível a identificação de inscrições no horizonte.

Quem preferir a textura puramente ótica sem intervenção de algoritmos pode simplesmente desativar a função nas opções de disparo.

O comportamento em fotografia macro mantém este mesmo rigor. O telemóvel deteta a proximidade de objetos minúsculos no modo normal, assegurando um plano de foco preciso em texturas finas. Se a composição inicial vacilar perante relevos reflexivos, um simples toque no ecrã fixa a focagem de imediato.

Ultra grande angular com caráter e personalização ColorOS 17

A presença dos 200 megapíxeis na ultra grande angular garante uma densidade de detalhe invulgar no centro do enquadramento, prestando excelente serviço em paisagens amplas.

A ligeira atenuação de nitidez nas periferias extremas traduz-se num visual clássico que recorda objetivas de grande plano analógicas, canalizando a atenção para o tema central. Da mesma forma, as refrações de luz geradas ao fotografar contra fontes intensas conferem apontamentos artísticos e cinematográficos às imagens.

No software, o sistema ColorOS 17 demonstra maturidade assinalável com transições fluidas e elementos translúcidos de opacidade ajustável. O topo do ecrã aproveita o orifício da câmara frontal para expandir janelas dinâmicas com controlos multimédia e avisos em tempo real, tornando a navegação intuitiva.

A parceria com a Hasselblad destaca-se na paleta LUMO, que reúne 18 perfis cromáticos pensados para simular películas como o Portra Film ou o NH Film. A facilidade com que se ajusta a saturação na própria interface permite fechar o visual pretendido no momento do clique, guardando as definições para os disparos seguintes.

O primeiro contacto com o OPPO Find X10 Pro Max deixa impressões muito sólidas. Ao focar-se na uniformidade fotográfica e numa bateria expressiva de 7.150 mAh, a marca mostra ter argumentos de peso.

A fotografia será o campo onde certamente terá mais destaque, muito graças às 3 câmaras de 200 megapíxeis. além disso, vem recheado de argumentos para se tornar a escolha óbvia para muitos.