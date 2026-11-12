OPPO Find X10 estreia novo motor de imagem para fotografias mais realistas

A nova Série OPPO Find X10 combina câmaras de elevada resolução, desenvolvidas em colaboração com a Hasselblad, com o LUMO True Image Engine, uma tecnologia concebida para preservar melhor os detalhes, as cores e os tons das cenas fotografadas.

A fotografia em smartphones tem evoluído significativamente, tanto ao nível dos sensores como do processamento computacional e da Inteligência Artificial (IA). No entanto, melhorar uma fotografia nem sempre significa reproduzir com maior fidelidade aquilo que estava diante da câmara, e é neste desafio que a OPPO diz querer apostar com a nova Série Find X10, composta pelos modelos Find X10 e Find X10 Pro Max.

Mais resolução e detalhe, a par de cores realistas

Um dos principais destaques da nova série está no sistema de câmaras. Segundo a OPPO:

O Find X10 Pro Max integra o primeiro sistema de câmara tripla de 200 MP do mercado ;

; O Find X10 apresenta um sistema de câmara dupla de 200 MP, pioneiro na sua categoria.

Esta capacidade é complementada pelo novo LUMO Hyper Pixel Engine, que permite captar imagens de 26 MP por predefinição, em distâncias focais que vão da ultra grande angular ao zoom de 9,9x, sem necessidade de alterar o modo de fotografia. Para quem procura maior resolução, o modo Hasselblad Hi-Res permite obter fotografias de 50 MP em cinco distâncias focais e, nas distâncias focais nativas suportadas pelos sensores de 200 MP, imagens com resolução total de 200 MP, recorrendo à fusão de vários fotogramas.

O processamento procura ainda equilibrar nitidez e ruído, evitando contornos demasiado acentuados e texturas artificiais, com especial atenção à preservação da textura natural da pele nos retratos.

Para uma reprodução fiel das cores, a série integra uma True Color Camera de nova geração, com deteção multiespectral de 24 canais e tecnologias DAG e DCG-HDR, que permite alcançar até 15 EV de gama dinâmica. Esta informação ajuda o sistema a ajustar o balanço de brancos e a reproduzir as cores de forma mais natural, mesmo em cenários com diferentes temperaturas de iluminação ou situações de forte contraluz. O objetivo passa por evitar a saturação excessiva e preservar tons familiares, como os da pele, do céu e da vegetação.

A terceira componente é o LUMO Natural Tone Engine, desenvolvido para preservar melhor a relação entre as zonas claras, os tons médios e as sombras. Em vez de iluminar excessivamente determinadas áreas através de um processamento HDR agressivo, a tecnologia procura manter o equilíbrio tonal da cena.

Esta abordagem tem como referência a filosofia do Hasselblad Master Mode, que privilegia um tratamento mais contido da imagem. Nas fotografias em contraluz, por exemplo, pretende recuperar informação nas sombras sem eliminar a profundidade destas ou reduzir a luminosidade natural das zonas mais claras.

Uma aposta na fotografia natural

Com o LUMO True Image Engine, a OPPO reúne três tecnologias dedicadas ao detalhe, à cor e aos tons, complementando o hardware de câmara desenvolvido em colaboração com a Hasselblad. Assim, a marca procura reduzir os efeitos de um processamento excessivo e aproximar os resultados daquilo que os utilizadores realmente veem.

A proposta da Série Find X10 passa por captar mais informação desde o momento do disparo e preservar melhor as características originais de cada cena, privilegiando fotografias mais naturais em vez de imagens artificialmente melhoradas.

Fotografias captadas com o OPPO Find X10 Pro Max utilizando a câmara principal:

Fotografia captada com o OPPO Find X10 Pro Max utilizando a teleobjetiva:

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