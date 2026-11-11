Entrevista a Pedro Brito da HP: “digitalização não elimina a impressão, transforma-a”

Estivemos à conversa com Pedro Brito, Director de Impressão da HP Inc Portugal e Espanha, que nos falou sobre a evolução do mercado da impressão, os desafios da cibersegurança na era da computação quântica, o impacto da Inteligência Artificial, os custos de impressão e a crescente importância da sustentabilidade. Uma conversa sobre a transformação da indústria e o papel que a tecnologia terá no futuro da impressão.

1. Evolução do mercado da impressão

Num contexto cada vez mais digital, com a adoção de documentos eletrónicos e a crescente utilização de soluções na cloud, como está a evoluir o mercado da impressão e quais são hoje os principais desafios e oportunidades para a HP?

A digitalização não elimina a impressão, transforma-a. O papel mantém a sua relevância, mas está cada vez mais integrado num ecossistema digital, inteligente, seguro e sustentável. Embora os volumes tradicionais estejam a diminuir em algumas áreas, o mundo físico e o digital continuam a coexistir e a complementar-se em muitos processos e setores.

Estamos também a entrar numa nova fase com a Inteligência Artificial. A combinação de IA, cloud e Edge Computing permite aproximar a inteligência do utilizador e do dispositivo, tratar informação de forma mais eficiente, automatizar tarefas e workflows e criar experiências mais simples, personalizadas e seguras. A impressão fará parte desta transformação.

Para a HP, a oportunidade está em transformar a impressão num ponto inteligente dentro do ciclo de vida da informação. A impressora deixa de ser apenas o dispositivo onde termina um documento e passa a desempenhar um papel mais ativo na forma como a informação é criada, digitalizada, processada, protegida e movimentada entre o mundo físico e o digital.

Isto abre também novas oportunidades para integrar hardware, software, IA, segurança e serviços numa experiência mais simples e inteligente para os nossos clientes. Ao mesmo tempo, temos desafios claros: volumes mais reduzidos em determinados segmentos, pressão sobre os custos e exigências crescentes em áreas como a cibersegurança e a sustentabilidade. Mas são precisamente estes desafios que estão a acelerar a transformação da indústria e a criar novas oportunidades de inovação.

Acredito que o futuro da impressão será menos definido pelo número de páginas impressas e mais pelo valor que conseguimos criar em torno da informação. É aí que vejo uma grande oportunidade para a HP: ligar o mundo físico ao digital e utilizar a nossa capacidade de inovação para tornar a informação mais inteligente, segura e útil, independentemente do local onde é criada ou consumida.

2. Cibersegurança e computação quântica

A HP apresenta novas impressoras LaserJet com proteção resistente a ataques de computação quântica. Até que ponto as impressoras representam atualmente um risco de cibersegurança para as organizações e que vantagens concretas traz esta tecnologia para as empresas?

Hoje, uma impressora é muito mais do que um periférico. É um endpoint conectado à rede, com firmware, memória, armazenamento e acesso a informação potencialmente sensível. Como qualquer outro dispositivo conectado, se não estiver devidamente protegido e gerido pode transformar-se numa porta de entrada para um ataque e, em cenários mais graves, permitir que um atacante tente avançar para outros sistemas da organização.

É por isso que, na HP, defendemos que a segurança da impressão deve fazer parte da estratégia global de cibersegurança das empresas e seguir os mesmos princípios de Zero Trust aplicados aos restantes endpoints. Desenhar os nossos produtos com estes princípios desde a origem é um dos nossos objetivos. É precisamente essa abordagem que está presente nas novas HP LaserJet Pro 4000/4100 e HP LaserJet Enterprise 5000/6000, que incorporam proteção resistente à computação quântica, reforçando a segurança dos dispositivos também perante ameaças futuras.

A questão quântica acrescenta uma nova dimensão. Não estamos a dizer que hoje um computador quântico consegue quebrar a criptografia que protege as empresas. Atualmente, nenhum computador quântico demonstrou capacidade para quebrar a criptografia assimétrica contemporânea. O desafio é antecipar um futuro em que essa capacidade possa existir e preparar hoje dispositivos que permanecerão vários anos nas organizações.

Na prática, a HP utiliza criptografia resistente à computação quântica e assinaturas digitais ao nível do hardware para proteger a integridade do BIOS e do firmware. Isto ajuda a impedir que firmware malicioso seja aceite pelo dispositivo e cria uma raiz de confiança desde o arranque da máquina.

Para as empresas, a vantagem é essencialmente proteger não só contra os riscos de hoje, mas também preparar o investimento tecnológico para os riscos de amanhã. Quando uma organização compra equipamentos que podem permanecer cinco ou mais anos na sua infraestrutura, a cibersegurança não pode ser pensada apenas para o momento da compra. Tem de acompanhar todo o ciclo de vida do dispositivo. Esta é também a razão pela qual vemos a segurança resistente à computação quântica como parte natural da evolução da segurança dos endpoints.

3. Custos de impressão e consumíveis

O custo por página continua a ser um fator decisivo na escolha de uma impressora, sobretudo para as PME. Que estratégias está a HP a implementar para reduzir os custos de impressão e como podem as empresas avaliar o custo total de utilização de um equipamento, para além do preço de compra?

O custo por página continua a ser importante, sobretudo para as PME, mas o preço de aquisição é apenas uma parte do custo real da impressão. Para nós, é fundamental olhar para todo o ciclo de vida: consumíveis, energia, manutenção e suporte, mas também produtividade, disponibilidade dos equipamentos, segurança e o tempo que as equipas de IT dedicam à gestão da infraestrutura.

É precisamente aqui que os Managed Print Services assumem um papel cada vez mais estratégico. Na HP, queremos tornar a gestão da impressão mais simples, previsível e segura, dando às empresas maior visibilidade e controlo sobre o seu ambiente de impressão. Isso permite otimizar a infraestrutura, antecipar necessidades de consumíveis e manutenção e garantir que dispositivos, dados e documentos são geridos e protegidos ao longo do seu ciclo de vida.

Mas cada cliente tem necessidades diferentes. É por isso que a HP oferece diferentes modelos de impressão. Para ambientes empresariais, os Managed Print Services permitem uma gestão integrada da infraestrutura. Para clientes com elevados volumes e que valorizam um baixo custo por página, HP Smart Tank oferece uma proposta diferente. E com HP Instant Ink, levamos a conveniência e a previsibilidade de um modelo de subscrição à gestão dos consumíveis.

No final, a conversa não deve ser apenas sobre quanto custa uma impressora ou uma página. Deve ser sobre quanto valor conseguimos criar durante toda a experiência de impressão. Para a HP, isso significa combinar eficiência, produtividade, segurança, sustentabilidade e simplicidade, oferecendo a cada cliente o modelo que melhor responde à forma como realmente imprime e trabalha.

4. Inteligência artificial e transformação digital

A HP destaca a utilização de inteligência artificial para otimizar documentos, melhorar a qualidade de impressão e automatizar tarefas. Como poderá a IA transformar o mercado da impressão nos próximos anos e que benefícios concretos poderá trazer às empresas e aos utilizadores domésticos?

A Inteligência Artificial vai transformar a impressão de uma forma muito mais profunda do que simplesmente melhorar a qualidade de uma página. Para a HP, a verdadeira oportunidade está em utilizar a IA para tornar toda a experiência com a informação mais simples, inteligente e intuitiva, desde o momento em que um conteúdo é criado até ser digitalizado, processado, protegido ou impresso.

No ambiente empresarial, isto significa reduzir tarefas manuais e tornar os workflows documentais mais inteligentes. A IA pode ajudar a reconhecer e organizar documentos, identificar e extrair a informação relevante e automatizar os passos seguintes. HP Scan AI Enhanced é um exemplo desta evolução, utilizando IA para simplificar processos de digitalização e extração de informação. O objetivo não é simplesmente adicionar IA à impressora, mas integrar inteligência nos processos de trabalho onde ela pode gerar produtividade e valor para o cliente.

Outra transformação importante será a evolução para um modelo em que IA, cloud e Edge trabalham em conjunto. À medida que mais capacidade de processamento pode estar disponível perto do dispositivo e de onde a informação é criada, determinadas tarefas podem ser executadas localmente e em maior segurança, enquanto a cloud proporciona capacidade e escala. Esta combinação permite-nos imaginar experiências mais rápidas, eficientes e seguras, levando a inteligência para mais perto do utilizador.

No consumidor, a oportunidade é tornar a impressão radicalmente mais simples. Em vez de o utilizador ter de adaptar o conteúdo à impressora, queremos que a tecnologia compreenda melhor aquilo que pretende fazer. A IA pode ajudar a otimizar conteúdos e layouts, eliminar elementos desnecessários e reduzir erros e desperdício, tornando a experiência de impressão mais natural e personalizada.

No futuro, uma impressora não será apenas o destino de um documento. Será um ponto inteligente dentro do ciclo de vida da informação. Poderá ajudar-nos a transformar a forma como criamos, digitalizamos, processamos, protegemos e imprimimos conteúdos.

É aqui que vejo o verdadeiro potencial da IA para a HP: não tornar apenas a impressora mais inteligente, mas tornar toda a experiência com a informação mais simples, produtiva, segura e relevante para cada utilizador.

5. Sustentabilidade e futuro da impressão

A sustentabilidade assume uma importância crescente na indústria tecnológica, desde o consumo energético à utilização de materiais reciclados e à gestão de consumíveis. Como está a HP a responder a estes desafios e que mudanças prevê no mercado da impressão nos próximos cinco anos?

Na HP, vemos a sustentabilidade não apenas como uma responsabilidade, mas como um motor de inovação, eficiência e criação de valor. É uma visão que começa na forma como desenhamos os nossos produtos e selecionamos os materiais, continua durante a sua utilização e prolonga-se através da circularidade, recuperação e reciclagem no final do ciclo de vida.

E procuramos transformar essa ambição em impacto concreto e mensurável. Em 2025, 47% dos materiais utilizados nos produtos e embalagens da HP, em peso, eram reutilizados, reciclados ou renováveis. Atingimos também 31% de plástico reciclado pós-consumo no portefólio de Personal Systems e Print e, desde 2016, reciclámos mais de 1,2 milhões de toneladas de hardware, consumíveis e acessórios. Programas como HP Planet Partners são fundamentais para dar escala a este modelo circular, recuperando tinteiros e toners e permitindo que esses materiais possam voltar a fazer parte da cadeia de valor.

Mas a nossa visão vai além do produto. A sustentabilidade passa também por ajudar os clientes a utilizar melhor aquilo que já têm. Com soluções como HP Managed Print Services, podemos ajudar as organizações a compreender e otimizar o seu ambiente de impressão, utilizar os equipamentos de forma mais eficiente e tomar decisões mais inteligentes sobre a utilização de energia, papel e consumíveis. Eficiência económica e eficiência de recursos podem e devem caminhar juntas.

Olhando para os próximos cinco anos, acredito que veremos uma convergência ainda maior entre sustentabilidade, tecnologia e eficiência. Teremos equipamentos mais eficientes e duradouros, maior utilização de materiais reciclados e renováveis, mais circularidade e serviços que ajudam a maximizar o valor dos recursos durante todo o seu ciclo de vida.

Ao mesmo tempo, a IA, a automação e a digitalização vão permitir utilizar esses recursos de forma ainda mais inteligente, ajudando-nos a decidir o que faz sentido imprimir, quando imprimir e qual a forma mais eficiente de o fazer.

Para mim, o futuro sustentável da impressão não passa simplesmente por imprimir menos. Passa por imprimir melhor: utilizar cada recurso de forma mais inteligente, reduzir o desperdício e criar mais valor em cada página ao longo de todo o ciclo de vida.

Pedro Brito | HP Inc Portugal | Director Impressão Portugal e Espanha