Concorda que o comércio adote medidas, como fechar mais cedo, para poupar energia?

O mundo atravessa atualmente vários problemas que afetam a população no geral. As alterações climáticas, a guerra da Rússia contra a Ucrânia e vários fenómenos natutais, acabam por ditar a urgência da mudança de comportamentos por parte de todos nós. E as recentes ameaças do corte do gás russo por parte do governo de Putin, tem movimentado a elaboração de uma estratégia de poupança energética pela Europa fora.

Assim sendo, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga se concorda que o comércio adote medidas, como fechar os estabelecimentos mais cedo, para poupar energia. Participe!

É cada vez mais evidente que o mundo precisa da nossa ajuda em vários aspetos. No que respeita ao setor energético, os alertas para a poupança de eletricidade são cada vez mais.

Mas a invasão da Rússia contra a Ucrânia trouxe novos dissabores, nomeadamente a ameaça do governo russo em cortar o fornecimento de gás a alguns países europeus. Desta forma, vários países da europa estão agora empenhados em criar uma estratégia para a redução da energia, uma vez que há a possibilidade de nos depararmos com alguma carência energética nos próximos tempos.

Portugal segue assim o exemplo de outros países e o nosso governo está assim a elaborar um plano com várias medidas e restrições para o uso da energia. Esse plano será apresentado ainda durante este mês de agosto e deverá entrar em vigor no próximo mês de setembro, prevendo também algumas coimas em casos de não cumprimento.

As informações avançadas indicam que uma das medidas previstas é a limitação do consumo de energia nos edifícios públicos. Mas existem outras propostas que vão afetar as habitações e o comércio, em especial as grandes superfícies, nomeadamente ao nível do uso do ar condicionado, aquecimento, o frio nos supermercados, entre outros. E muitas destas medidas podem ser conseguidas através da proposta de encerramento dos estabelecimentos comerciais um pouco mais cedo, de forma a conseguir uma redução energética.

Como tal, na nossa questão desta semana, queremos então que nos diga se concorda que o comércio adote medidas, como fechar os estabelecimentos mais cedo, para poupar energia. Pode votar na sondagem que deixámos de seguida.

