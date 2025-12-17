OpenAI predefine o modelo mais barato para utilizadores gratuitos no ChatGPT

A OpenAI alterou, discretamente, a arquitetura de funcionamento do ChatGPT para as contas gratuitas. A empresa desativou o router de modelos, uma funcionalidade que tinha sido introduzida com o lançamento do GPT-5 e que automatizava a escolha entre respostas rápidas ou um processamento lógico mais profundo, dependendo da complexidade da questão.

O fim da seleção automática de raciocínio no ChatGPT

Segundo informações avançadas pela Wired, esta ferramenta de gestão automática deixou de estar disponível para os utilizadores do nível gratuito e do plano Go. A partir de agora, a opção predefinida para este segmento é o GPT-5.2 Instant, o modelo mais recente da empresa, focado na rapidez de resposta e na eficiência de custos.

Esta mudança estratégica parece visar não só a contenção de despesas computacionais, mas também um posicionamento mais agressivo face à concorrência da Google.

A página de suporte da OpenAI confirma a mudança de paradigma. Anteriormente, o sistema detetava se uma pergunta exigia um maior poder de processamento e encaminhava-a autonomamente para o modelo de raciocínio.

Para maximizar as opções, os utilizadores gratuitos usarão agora o GPT-5.2 Instant por predefinição.

Esclarece a empresa. O relatório indica que a implementação do router automático resultou num aumento de 7% na utilização dos modelos de raciocínio entre as contas gratuitas.

Este incremento representou um custo considerável para a OpenAI, uma vez que estes modelos exigem um poder computacional muito superior para "refletir" e calcular todas as possibilidades antes de gerar uma resposta, demorando por vezes vários minutos, ao contrário da fração de segundo que o modelo Instant demora.

OpenAI forçada a regressar ao seletor manual

Para além da questão financeira, a experiência do utilizador foi determinante. Fontes próximas do processo indicaram que o sistema de encaminhamento afetou negativamente as métricas de utilização diária. A latência introduzida pelos modelos de raciocínio frustrou muitos utilizadores que privilegiam a rapidez na interação com o chatbot.

A OpenAI concluiu que a maioria das pessoas prefere uma experiência consistente e célere, mantendo a opção de mudar manualmente para um modelo mais potente apenas quando estritamente necessário.

Ainda assim, o acesso ao raciocínio avançado não desapareceu totalmente para quem não paga. O modo Thinking continua disponível, mas requer agora uma ativação manual através do menu de ferramentas (o ícone "+") situado junto à caixa de texto.

Contudo, existe uma limitação severa: as contas gratuitas estão restritas a uma consulta de raciocínio por dia, um contraste evidente com as 3000 consultas semanais permitidas aos subscritores do plano Plus.

Esta reversão marca o fim, pelo menos temporário, do objetivo de Sam Altman de reduzir a fricção na utilização da IA. O CEO da OpenAI, tal como muitos utilizadores, era crítico dos seletores de modelos e ambicionava um sistema onde o utilizador não tivesse de se preocupar com a escolha da tecnologia subjacente.

