Onde se vive melhor na Europa sem gastar uma fortuna? Este gráfico mostra

Viver bem sem gastar demasiado nem sempre é possível, mas há cidades europeias que conseguem aproximar-se desse equilíbrio. Pelo menos, é o que mostra um novo gráfico, que cruza o custo de vida com a qualidade de vida em 125 cidades da Europa e da Comunidade dos Estados Independentes (CEI).

Tendo como base os dados de agosto de 2026 do Numbeo, as cidades foram posicionadas de acordo com os percentis regionais de custo de vida e de qualidade de vida. Por forma a evitar contar duas vezes a acessibilidade de preços, as componentes da qualidade de vida associadas a preços foram retiradas do respetivo indicador.

Osijek na frente

Na tabela criada pelo Visual Capitalist, a croata Osijek ocupa o primeiro lugar, com um percentil de 98,8 em qualidade de vida e de 27,6 em custo de vida, a que correspondem índices de 195,5 e 49,3, respetivamente. Figuram ainda a checa Plzeň (percentis de 87,6 e 36,0, com índices de 190,8 e 53,8), a croata Rijeka (91,6 e 39,6, com índices de 181,7 e 55,3) e a espanhola Valência (84,4 e 34,4, com índices de 182,0 e 53,6).

Percentis e índices não ordenam as cidades exatamente da mesma forma: Plzeň, por exemplo, tem um percentil de qualidade de vida inferior ao de Rijeka, mas um índice superior. O artigo destaca ainda Split, na Croácia, e Málaga, em Espanha, como cidades com uma combinação favorável entre os dois fatores.

Qualidade de vida elevada, mas a um custo mais alto

Do lado das cidades mais caras, Haia, Groningen e Eindhoven surgem entre as melhores em qualidade de vida, mas com custos que as colocam no segmento premium. Entretanto, Viena e Copenhaga seguem o mesmo padrão, com despesas elevadas e uma qualidade de vida considerada excelente, enquanto Londres, Paris e Bruxelas ficam no quadrante de custos elevados e qualidade de vida inferior.

Em termos de contexto, o Eurostat indica que a satisfação média com a vida na União Europeia foi de 7,2 em 10 em 2024, com a Finlândia no topo (7,8), seguida da Roménia e da Eslovénia (7,7). O artigo ressalva, no entanto, que a satisfação nacional e os índices de qualidade de vida ao nível das cidades medem dimensões diferentes do bem-estar.

As opções para quem trabalha à distância

Para trabalhadores remotos, a Visual Capitalist sublinha que destinos em Espanha, Portugal e Croácia podem ser particularmente atrativos. O Portal Europeu da Juventude, que o artigo cita, aborda o interesse crescente pelo nomadismo digital, embora o aumento dos custos da habitação possa criar dificuldades aos residentes locais.