Onde está a qualidade? Carro elétrico chinês perde bateria no meio da rua

Com cada vez mais carros elétricos nas estradas, espera-se que a qualidade destes veículos aumente e que estes sejam cada vez mais capazes. Este conceito é algo que pode ser considerado natural, mas que aparentemente tem exceções. A prova disso veio com um carro elétrico chinês que perdeu a bateria no meio da rua, numa cidade na China.

O grande problema dos carros elétricos parece estar nas baterias. Este é um elemento essencial e que os condutores e as marcas precisam de salvaguardar, bem como manter protegido, para que estes veículos possam circular sem problemas.

Ainda assim, existem situações anormais que começam a surgir, com demasiada frequência. O caso mais recente veio da China, quando um carro, um Cao Cao 60 teve um problema que não era esperado. Em plena estrada, este perdeu a bateria, tendo esta simplesmente caído.

Naturalmente que após este percalço, o carro elétrico acabou por parar simplesmente, por ter perdido a sua fonte de energia. O pack de baterias acabou por ficar no asfalto, tendo também o condutor percebido rapidamente o que se passou com o seu veículo.

Importa notar que o Cao Cao 60 tem uma caraterística única e que não é visto em outros veículos desta categoria. Permite que a bateria seja trocada de forma rápida, em menos de 60 segundos. Ainda assim, esperava-se que este fosse um processo seguro e que não levasse a situações destas.

Por ser um elemento essencial nas estruturas dos carros elétricos, o modulo da bateria tem de ser protegido por vários fatores de segurança. Mesmo no caso dos veículos que permitem a troca da bateria, era esperado que não fosse apenas um lote de parafusos.

Além disso, este carro não é fabricado por uma qualquer marca sem experiência. Pertence à Geely, o melhor e maior fabricante chinês privado, sendo dono da Volvo, Polestar, Lotus e Proton, além de deter cerca de 10% da Mercedes e 17% da Aston Martin.