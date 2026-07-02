Onda de calor: Governo declara situação de alerta. Conheça as proibições em vigor

As temperaturas elevadas e o agravamento do risco de incêndio levaram o Governo português a declarar a situação de alerta a partir da meia noite. A medida estará em vigor até às 23h59 de segunda-feira e prevê um conjunto de restrições excecionais destinadas a reforçar a prevenção durante os próximos dias.

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, anunciou esta quinta-feira que o país vai entrar em situação de alerta a partir da meia-noite, numa resposta direta à onda de calor que se aproxima.

Segundo o Governo, as previsões apontam para temperaturas superiores a 40 °C em várias regiões do país, acompanhadas por noites tropicais, um cenário que aumenta significativamente o risco de incêndio rural.

As previsões do IPMA alargaram o aviso vermelho a partir de sexta-feira a 12 distritos, passando a incluir Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo, que se juntam a Beja, Évora, Portalegre, Santarém, Setúbal e Lisboa.

As temperaturas máximas podem chegar aos 44 ºC, e este período de calor intenso pode prolongar-se por até 10 dias.

O que fica proibido em situação de alerta?

Durante o período de alerta, poderão ser impostas restrições de acesso e circulação em determinados espaços florestais previamente definidos.

Ficam também proibidas as queimadas e as queimas de sobrantes da exploração agrícola, bem como a realização de trabalhos em espaços florestais com recurso a qualquer tipo de maquinaria, exceto quando estejam relacionados com operações de combate aos incêndios rurais.

Além disso, não será permitida a realização de trabalhos em espaços rurais com motorroçadoras de lâmina metálica, corta matos, destroçadores e outras máquinas equipadas com lâmina ou pá frontal, equipamentos que podem provocar faíscas e dar origem a ignições.

Durante a vigência da situação de alerta fica ainda proibida a utilização de fogo de artifício e de outros artigos pirotécnicos, assim como o lançamento de balões com mecha. As autorizações já emitidas para estas atividades serão igualmente suspensas.

O objetivo do Governo português é reduzir ao máximo qualquer fonte de ignição num período em que o risco de incêndio rural dispara.

Governo apela ao cumprimento das medidas

O ministro da Administração Interna alertou que a combinação de temperaturas muito elevadas e noites quentes cria condições particularmente favoráveis à propagação de incêndios, reforçando que pequenos momentos de negligência podem ter consequências graves.

Com quase todo o território continental em risco muito elevado ou máximo de incêndio, o Governo apela à responsabilidade da população e ao cumprimento das indicações das autoridades, lembrando que a prevenção é fundamental para reduzir o número de ocorrências durante este período de calor extremo.