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Onda de calor: Governo declara situação de alerta. Conheça as proibições em vigor

· Notícias 20 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Grunho says:
    2 de Julho de 2026 às 16:02

    Essas proibições de acesso a espaços rurais só são efectivas se forem todos patrulhados por drones armados e prontos para disparar quando for preciso. Isso não vai acontecer nem depois do último hectare de floresta ter ardido. E não vai porque há um sector privado florescente a prosperar com o negócio do combate ao fogo.

    Responder
  2. Gringo Bandido says:
    2 de Julho de 2026 às 16:06

    Se a riqueza do mundo fosse distribuída e a riqueza fosse ilegalizada a Humanidade teria menos filhos e com isso reduzia o impacto no planeta e no clima, a ganância não permite visão de futuro saudável, talvez a espécie Humana esteja condenada a destruir tudo.

    Responder
    • Gringo Bandido says:
      2 de Julho de 2026 às 16:18

      *pobreza fosse ilegalizada

      Responder
    • Yuri bezmenov - primeira fase says:
      2 de Julho de 2026 às 16:23

      qualquer assunto serve para tentares receberes dinheiro sem trabalhar. LOL

      Responder
    • Realista says:
      2 de Julho de 2026 às 16:44

      > “talvez a espécie Humana esteja condenada a destruir tudo.”

      “talvez”… lol… e não é que o Gringo Bandido, no meio de todas as mensagens de ódio para com quem tem alguma coisa, afinal é um otimista?

      Responder
      • Gringo Bandido says:
        2 de Julho de 2026 às 16:51

        E tu já desististe da Humanidade? achas isto tudo uma anedota é? andamos aqui a brincar ao jogo de “quem acumula mais”? cuidado isso é caminho para a depressão ou perversão.

        Responder
        • Realista says:
          2 de Julho de 2026 às 17:19

          > “E tu já desististe da Humanidade?”
          Sou apenas Realista

          > “andamos aqui a brincar ao jogo de “quem acumula mais””
          Errado. Andamos a jogar ao jogo de quem tem mais Poder. Olha à tua volta e observa. O dinheiro e as posses são apenas um meio para lá chegar. Quanto maior são as posses, maior é o Poder. Mas não são os únicos meios. Há outros. É a natureza humana. Não a consegues vencer. Por isso estás a lutar a guerra errada. E é essa mesma natureza humana que nos vai destruir e que um dia vai levar a humanidade à extinção.

          Responder
    • Grunho says:
      2 de Julho de 2026 às 17:24

      Não dá, os capitalistas têm interesses directos na natalidade e na demografia. É isso que lhes proporciona um excedente de gado humano que eles não utilizam para produzir, mas que lhes vai ser extremamente útil para fazer pressão sobre os salários, com aquela frase que eles adoram – “vês ali aqueles todos à espera do teu lugar?” Esse excedente chama-se exército industrial de reserva.

      Responder
  3. a loira programadora says:
    2 de Julho de 2026 às 16:21

    Há proibições, mas não há fiscalização.

    Responder
  4. B@rão Vermelho says:
    2 de Julho de 2026 às 16:24

    Agora é esperar junto da Tv para ver horas e horas de diretos com tudo a arder, super educativo e reabilitativo.

    Responder
  5. KidsGraça says:
    2 de Julho de 2026 às 16:55

    É um triste novo normal.

    Responder
  6. Trinca Bolotas says:
    2 de Julho de 2026 às 16:58

    Cada pessoa ate devia ter direito a um ar-condicionado, a um refrescozinho bem gelado e uma assinatura da netflix.Isso é que era

    Responder
  7. Pedro says:
    2 de Julho de 2026 às 17:03

    Alguém sabe se com esta onda de “cremação climática”os telejornais da bola manhã/tarde/noite, vão ser suspensos?? Sem isso a minha vida fica sem sentido, nem sem para onde ir…..

    Responder
  8. nocode says:
    2 de Julho de 2026 às 17:23

    Tenho o festival do Panda este sabado e o concerto de Beele no Domingo no parque onde fazem o Rock in Rio…não deviam ser cancelados? é que o numero de sombras é zero.

    Responder

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