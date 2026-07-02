Onda de calor: Governo declara situação de alerta. Conheça as proibições em vigor
As temperaturas elevadas e o agravamento do risco de incêndio levaram o Governo português a declarar a situação de alerta a partir da meia noite. A medida estará em vigor até às 23h59 de segunda-feira e prevê um conjunto de restrições excecionais destinadas a reforçar a prevenção durante os próximos dias.
O ministro da Administração Interna, Luís Neves, anunciou esta quinta-feira que o país vai entrar em situação de alerta a partir da meia-noite, numa resposta direta à onda de calor que se aproxima.
Segundo o Governo, as previsões apontam para temperaturas superiores a 40 °C em várias regiões do país, acompanhadas por noites tropicais, um cenário que aumenta significativamente o risco de incêndio rural.
As previsões do IPMA alargaram o aviso vermelho a partir de sexta-feira a 12 distritos, passando a incluir Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo, que se juntam a Beja, Évora, Portalegre, Santarém, Setúbal e Lisboa.
As temperaturas máximas podem chegar aos 44 ºC, e este período de calor intenso pode prolongar-se por até 10 dias.
O que fica proibido em situação de alerta?
Durante o período de alerta, poderão ser impostas restrições de acesso e circulação em determinados espaços florestais previamente definidos.
Ficam também proibidas as queimadas e as queimas de sobrantes da exploração agrícola, bem como a realização de trabalhos em espaços florestais com recurso a qualquer tipo de maquinaria, exceto quando estejam relacionados com operações de combate aos incêndios rurais.
Além disso, não será permitida a realização de trabalhos em espaços rurais com motorroçadoras de lâmina metálica, corta matos, destroçadores e outras máquinas equipadas com lâmina ou pá frontal, equipamentos que podem provocar faíscas e dar origem a ignições.
Durante a vigência da situação de alerta fica ainda proibida a utilização de fogo de artifício e de outros artigos pirotécnicos, assim como o lançamento de balões com mecha. As autorizações já emitidas para estas atividades serão igualmente suspensas.
O objetivo do Governo português é reduzir ao máximo qualquer fonte de ignição num período em que o risco de incêndio rural dispara.
Devido às altas temperaturas que o País enfrenta, decidimos decretar a situação de alerta. Acompanho a evolução da situação ao detalhe. Cada um de nós tem a responsabilidade de prevenir e fazer a sua parte. Peço a todos que respeitem as indicações das autoridades. Todos somos…
— Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) July 2, 2026
Governo apela ao cumprimento das medidas
O ministro da Administração Interna alertou que a combinação de temperaturas muito elevadas e noites quentes cria condições particularmente favoráveis à propagação de incêndios, reforçando que pequenos momentos de negligência podem ter consequências graves.
Com quase todo o território continental em risco muito elevado ou máximo de incêndio, o Governo apela à responsabilidade da população e ao cumprimento das indicações das autoridades, lembrando que a prevenção é fundamental para reduzir o número de ocorrências durante este período de calor extremo.
Essas proibições de acesso a espaços rurais só são efectivas se forem todos patrulhados por drones armados e prontos para disparar quando for preciso. Isso não vai acontecer nem depois do último hectare de floresta ter ardido. E não vai porque há um sector privado florescente a prosperar com o negócio do combate ao fogo.
Por gentileza qual é o negocio privado que está a prosperar?
O Chega anda a prosperar com a desgraça do país incluindo aquela que fomenta.
Isso já é reflexo de Plavlov.
O Chega anda a prosperar devido à estupidez wokista da esquerda. Acorda. São vocês é que estão a levar o Chega ao colo.
Se a riqueza do mundo fosse distribuída e a riqueza fosse ilegalizada a Humanidade teria menos filhos e com isso reduzia o impacto no planeta e no clima, a ganância não permite visão de futuro saudável, talvez a espécie Humana esteja condenada a destruir tudo.
*pobreza fosse ilegalizada
qualquer assunto serve para tentares receberes dinheiro sem trabalhar. LOL
Eu elevo o assunto a outra escala, uma escala existencial e da Humanidade, a espuma dos dias não me estimula muito e até porque se repete todos os anos, há que pensar em grande.
quando o ultimo peixe for pescado, depois tenta comer com dinheiro…
> “talvez a espécie Humana esteja condenada a destruir tudo.”
“talvez”… lol… e não é que o Gringo Bandido, no meio de todas as mensagens de ódio para com quem tem alguma coisa, afinal é um otimista?
E tu já desististe da Humanidade? achas isto tudo uma anedota é? andamos aqui a brincar ao jogo de “quem acumula mais”? cuidado isso é caminho para a depressão ou perversão.
> “E tu já desististe da Humanidade?”
Sou apenas Realista
> “andamos aqui a brincar ao jogo de “quem acumula mais””
Errado. Andamos a jogar ao jogo de quem tem mais Poder. Olha à tua volta e observa. O dinheiro e as posses são apenas um meio para lá chegar. Quanto maior são as posses, maior é o Poder. Mas não são os únicos meios. Há outros. É a natureza humana. Não a consegues vencer. Por isso estás a lutar a guerra errada. E é essa mesma natureza humana que nos vai destruir e que um dia vai levar a humanidade à extinção.
Não dá, os capitalistas têm interesses directos na natalidade e na demografia. É isso que lhes proporciona um excedente de gado humano que eles não utilizam para produzir, mas que lhes vai ser extremamente útil para fazer pressão sobre os salários, com aquela frase que eles adoram – “vês ali aqueles todos à espera do teu lugar?” Esse excedente chama-se exército industrial de reserva.
Há proibições, mas não há fiscalização.
Agora é esperar junto da Tv para ver horas e horas de diretos com tudo a arder, super educativo e reabilitativo.
É um triste novo normal.
Cada pessoa ate devia ter direito a um ar-condicionado, a um refrescozinho bem gelado e uma assinatura da netflix.Isso é que era
Alguém sabe se com esta onda de “cremação climática”os telejornais da bola manhã/tarde/noite, vão ser suspensos?? Sem isso a minha vida fica sem sentido, nem sem para onde ir…..
Aproveita para ir conhecer o mundo., mas não te queixes do calor, isso sempre existiu no Verão.
Tenho o festival do Panda este sabado e o concerto de Beele no Domingo no parque onde fazem o Rock in Rio…não deviam ser cancelados? é que o numero de sombras é zero.