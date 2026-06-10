“Olá, tio”: código de emergência ajudou PSP a travar alegado predador sexual

A utilização de palavras-código em situações de emergência pode fazer a diferença entre o perigo e a segurança. Saiba o que aconteceu recentemente, num caso que envolveu uma criança.

Um caso recente em Portugal voltou a demonstrar a importância destes mecanismos discretos de pedido de ajuda, após uma criança ter utilizado a expressão “Olá, tio” durante uma chamada para o 112.

Segundo as informações divulgadas, um agente da PSP que se encontrava destacado na central de emergência percebeu que a frase não fazia sentido no contexto da conversa e interpretou-a como um possível sinal de alerta. A atenção do operador permitiu identificar uma situação potencialmente grave e desencadear uma rápida resposta policial.

Após a análise da chamada, foram mobilizados meios para o local, permitindo às autoridades intervir e impedir a continuação da situação de risco. A atuação célere dos profissionais envolvidos terá sido determinante para proteger a menor e avançar com a investigação do alegado predador sexual.

A importância dos "códigos de emergência"

Especialistas em segurança infantil recomendam frequentemente que famílias estabeleçam palavras ou expressões secretas para serem usadas em momentos de perigo. Estas mensagens permitem que uma criança peça ajuda sem alertar terceiros que possam representar uma ameaça.

Num contexto cada vez mais digital, onde os riscos associados a contactos online e tentativas de aliciamento continuam presentes, a educação para a segurança assume um papel fundamental. A definição prévia de códigos de emergência pode ser uma ferramenta simples, mas extremamente eficaz.