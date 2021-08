As escovas de dentes tradicionais são essenciais para manter uma boa higiene dentária. No entanto, as escovas de dentes elétricas, além de maior durabilidade, ainda garantem uma limpeza mais eficaz. É nesse sentido que por diversas vezes aqui vamos mostrando o que a tecnologia nos tem para oferecer.

A Oclean Flow é uma nova proposta da marca para a escovagem de dentes, com bateria para 180 dias. Já a Oclean W10 tem um jato de água para uma limpeza ainda mais profunda.

Oclean Flow

A Oclean Flow é uma escova de dentes elétrica a bateria, com uma autonomia que pode ir até aos 180 dias, e que garante 38000 escovagens por minuto. Comparando com uma escova de dentes tradicional, manual, este é um valor absolutamente impressionante. Em média, com uma escova tradicional, fazemos apenas 300 escovagens por minuto.

Para uma limpeza perfeita, é então recomendado a escovagem por 2 minutos, 30 segundo em cada quarto da boca.

A rotina de escovagem dos dentes pode variar ao longo do dia e, por isso, existe um modo de escovagem para a manhã, note, modo de branqueamento, modo suave e ainda um modo standard. Dependendo do modo escolhido, a intensidade de escovagem será diferente.

Para finalizar, a Oclean Flow tem certificado IPX7 de resistência a água e está disponível na cor branca e azul. Poderá adquirir a escova com uma só cabeça, ou optar por acrescentar mais cabeças à sua compra ou mesmo um esterilizador UV.

A escova elétrica Oclean Flow está disponível por um preço promocional de 26,95€, válido até 30 de setembro.

Oclean W10

A Oclean W10 é um irrigador oral para limpar os dentes com recurso a jatos de água, tal como quando vamos ao dentista fazer uma limpeza.

É evidente que a eficácia entre ambos não será comparável, contudo, poderá ser uma excelente opção para o dia a dia. Além disso, este produto é portátil podendo mesmo ser utilizado em viagem sem qualquer constrangimento.

A Oclean W10 tem um reservatório de água, de 200 ml, e oferece cinco modos de limpeza: padrão, intensivo, pulsado, suave e manual. Além disso, tem quatro cabeças distintas que permitem ajustar a forma como o jato da água é feito.

Uma particularidade de design, além de ter certificado IPX7 também, é o facto de ter uma pega que garante não só mais segurança na utilização, mas que também permite pendurar o Oclean W10 em qualquer suporte. Está disponível em verde e rosa.

O irrigador Oclean W10 está disponível por um preço promocional de 52,95€. Se optar pelo Set de 2 irrigadores, poderá usufruir de um desconto de cerca de 5€ e receberá um saco de viagem de oferta.

Veja ainda outras ofertas disponíveis para os produtos Oclean Flow e Oclean W10, a terminar no dia 28 de agosto.