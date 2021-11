Apesar de já ter uma versão disponível, a verdade é que o Windows ainda não tem uma expressão grande nos SoC Arm. A Microsoft parece ter encontrado na Qualcomm um parceiro para esta sua mudança, mas ainda há muito para ser visto.

Não se percebia porque alguns fabricantes não apostavam mais nesta área, mas uma informação recente revelou que tudo pode estar preso num acordo de exclusividade que até agora não se conhecia. A Microsoft e a Qualcomm estão assim unidas, mas provavelmente por muito pouco tempo.

A informação é recente e dá conta de que a Qualcomm e a Microsoft pode ter um acordo para garantir que o Windows 10 está limitado aos SoC da primeira. Este procurava dar uma vantagem à empresa neste novo mercado que está agora a ganhar uma nova força.

Este é um acordo que faz sentido, uma vez que a Qualcomm está com a Microsoft desde o primeiro momento. Em vez de esperar que a gigante do software se focasse em criar a versão ARM do Windows, associou-se a este processo e participou ativamente com o seu hardware.

A mesma fonte que revelou este acordo de exclusividade forneceu mais alguma informação relevante. A mais importante é que esta parceria estará prestes a perder a sua validade, acabando a Microsoft por abrir o acesso à versão ARM do Windows em breve.

Caso se confirme esta mudança, há já um lote de candidatos a ter acesso a esta versão do Windows. A MediaTek mostrou recentemente interesse em criar um SoC específico para esta área e também a própria Samsung pode apostar na sua versão personalizada do Exynos, dada a parceria com a AMD para a parte gráfica.

Por fim, e esta é uma das aproximações mais pedidas, também o SoC M1 da Apple poderá ser um alvo da Microsoft. Cada vez mais os utilizadores dos Mac pedem que a versão ARM do Windows fique acessível para este SoC, algo que tem sido negado.

Há assim uma possibilidade de o Windows ganhar uma nova vida nos SoC ARM. Depois de tentar com a Qualcomm, a Microsoft deverá apontar as suas baterias para outroa parceiros e assim tentar elevar novamente este sistema em novas propostas.