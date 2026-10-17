O que tem a ver a NASA com a famosa bebida Tang?

Era só juntar água para preparar a bebida. Mas bastou associá-la aos astronautas para nascer um mito que atravessou décadas: o de que a NASA tinha inventado o Tang. A ligação ao espaço é verdadeira. A origem da fórmula é outra história.

O Tang já existia antes de chegar ao espaço

O Tang foi desenvolvido pela General Foods em 1957, como confirma a própria NASA. A bebida em pó nasceu na indústria alimentar, antes de se tornar conhecida pela sua presença nas missões espaciais.

A distinção parece pequena, mas muda a história: a NASA adotou um produto comercial que já existia; não criou a sua fórmula para os astronautas. Na sua página dedicada às dúvidas sobre tecnologias associadas à exploração espacial, a agência responde diretamente à pergunta sobre se inventou o Tang: não.

A proposta era simples e adequada ao consumo quotidiano: um preparado aromatizado que se transformava numa bebida com a adição de água. Essa facilidade de preparação também lhe daria utilidade num ambiente bastante menos comum.

Como entrou uma bebida em pó numa cápsula espacial?

Durante os primeiros programas tripulados, comer e beber em microgravidade exigia cuidados específicos. Os alimentos tinham de ser transportados, preparados e consumidos em embalagens capazes de manter o conteúdo controlado dentro da nave.

As bebidas que podiam ser reconstituídas com água encaixavam nessa lógica. A documentação educativa da NASA identifica bebidas de uva e de laranja entre os alimentos transportados nas missões Gemini, juntamente com refeições desidratadas e pequenos alimentos preparados para consumo em voo.

Isso não significava que a experiência fosse particularmente agradável. A NASA recorda que, no programa Gemini, as refeições reidratadas eram preparadas com água fria, e que os astronautas se queixavam do sabor de alguns alimentos. A alimentação espacial era, acima de tudo, um problema prático a resolver.

John Glenn ajudou a transformar Tang num nome conhecido

A ligação decisiva à conquista espacial surgiu em 1962. Segundo a NASA, John Glenn consumiu Tang em órbita, aumentando a notoriedade da bebida e a sua associação às viagens espaciais.

A missão tinha uma dimensão histórica que ultrapassava largamente o seu menu. A 20 de fevereiro de 1962, Glenn tornou-se o primeiro norte-americano a orbitar a Terra. A bordo da cápsula Friendship 7, completou três órbitas num voo de quatro horas, 55 minutos e 23 segundos.

Para uma marca alimentar, ficar ligada a esse acontecimento representava uma oportunidade extraordinária. Uma bebida que qualquer consumidor podia preparar em casa passava a fazer parte do imaginário da exploração espacial.

A publicidade levou a associação ainda mais longe

A ligação continuou nos anos seguintes. A cronologia publicada pela Mondelēz, responsável pela marca em vários mercados, destaca a presença de Tang na missão Gemini IV, em 1965.

Em 1968, a marca patrocinou a cobertura televisiva da Apollo 8, a primeira missão tripulada a orbitar a Lua. Tang ganhava assim visibilidade junto de quem acompanhava um dos momentos mais marcantes da corrida espacial.

É fácil perceber como esta proximidade podia alimentar a confusão: se uma bebida acompanhava os astronautas e aparecia associada às grandes missões, parecia plausível que tivesse sido desenvolvida para esse fim. Mas essa conclusão confundia a utilização do produto com a sua invenção.

Ir ao espaço não transforma um produto numa invenção da NASA

O caso do Tang mostra como a exploração espacial consegue mudar a imagem de um produto. A bebida não precisava de ter sido criada pela NASA para beneficiar do prestígio da agência e da atenção dedicada aos astronautas.

A sua história tem, por isso, duas origens distintas: a fórmula nasceu na indústria alimentar; a fama ligada ao espaço cresceu com as missões e a publicidade. O Tang chegou à órbita, mas a sua invenção ficou bem assente na Terra.