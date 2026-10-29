O que significa “perda total” num veículo? Saiba como é calculada a indemnização

Um carro não precisa de ficar completamente destruído para ser considerado perda total. Em Portugal, esta classificação depende da gravidade dos danos, dos custos de reparação e do valor do veículo antes do acidente.

De acordo com o artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, um veículo pode ser considerado perda total quando a reparação é tecnicamente inviável ou quando os custos ultrapassam os limites previstos na lei.

Como é calculada a indemnização?

A seguradora avalia o valor comercial do automóvel antes do acidente e o valor do salvado, ou seja, aquilo que resta do veículo.

Por exemplo, se um carro valer 10.000 euros antes do acidente e o salvado for avaliado em 2.000 euros, a indemnização será, em regra, de 8.000 euros caso o proprietário fique com o veículo.

Se o salvado passar para a seguradora, a indemnização poderá corresponder ao valor venal apurado.

Posso ficar com o carro?

Sim, em determinadas condições. No entanto, o valor do salvado é deduzido à indemnização e podem existir procedimentos administrativos relacionados com o cancelamento da matrícula e a eventual recuperação do veículo.

O proprietário pode contestar a avaliação, apresentando elementos que demonstrem o valor de mercado do automóvel, como anúncios de veículos equivalentes, quilometragem e histórico de manutenção.