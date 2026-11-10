O que é que a China poderia obter de Jensen Huang?

Jensen Huang, diretor executivo da Nvidia, está no centro de uma polémica que envolve uma relação extraconjugal e suspeitas de espionagem chinesa. Mas o que é que a China quer de Jensen Huang?

Relação com executiva suspeita de espionagem

A controvérsia surgiu depois de terem sido divulgadas informações sobre uma relação pessoal entre Jensen Huang e Alice Huang, executiva da Megaspeed, uma empresa de serviços de computação em nuvem sediada em Singapura.

Segundo o The New York Times, as autoridades norte-americanas suspeitam que a executiva tenha ligações aos serviços de informações chineses e que possa ter transmitido dados confidenciais a Pequim.

A Megaspeed também está sob escrutínio devido às suas ligações comerciais com empresas chinesas. Uma empresa associada terá adquirido mais de 4,8 mil milhões de dólares em tecnologia da Nvidia entre junho de 2024 e fevereiro de 2026.

As autoridades procuram determinar se estas operações poderão ter facilitado o acesso da China a semicondutores sujeitos a restrições comerciais.

Pressão sobre Donald Trump levanta novas suspeitas

O caso ganha particular relevância devido à proximidade entre Jensen Huang e Donald Trump. Nos últimos anos, o responsável da Nvidia tem defendido uma flexibilização das limitações impostas à exportação de processadores avançados para o mercado chinês.

Em 2025, Huang reuniu-se com Trump para defender os interesses comerciais da empresa. Pouco depois, Washington autorizou a retoma de determinadas vendas de chips H20 à China.

Embora esta sequência de acontecimentos tenha suscitado dúvidas, não existem provas públicas de que as decisões presidenciais tenham sido condicionadas pela alegada operação de espionagem.

Nvidia abre investigação e Jensen Huang mantém liderança

Perante a polémica, o conselho de administração da Nvidia avançou com uma investigação independente destinada a esclarecer eventuais riscos para a segurança nacional e para os interesses da empresa.

Jensen Huang reconheceu a infidelidade numa comunicação interna, apresentando desculpas à família e aos trabalhadores. Reafirmou igualmente a intenção de continuar à frente da fabricante de semicondutores.

Donald Trump também manifestou apoio ao empresário, defendendo a sua permanência na liderança da tecnológica.

Apesar disso, permanecem dúvidas sobre as possíveis consequências da investigação, sobretudo numa altura em que a Nvidia desempenha um papel determinante na corrida tecnológica entre os Estados Unidos e a China.

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