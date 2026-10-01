O “fim do mundo” tem data marcada e está muito próxima: 13 de novembro de 2026

Uma equação publicada na revista Science, em 1960, apontava para 13 de novembro de 2026 como a data em que a população humana tenderia matematicamente para o infinito.

Em 1960, Heinz von Foerster, Patricia M. Mora e Lawrence W. Amiot publicaram na revista Science um artigo intitulado “Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026“. No subtítulo, lia-se que, nessa data, a população humana aproximar-se-ia do infinito se continuasse a crescer como tinha crescido nos dois milénios anteriores.

Os três investigadores, membros do Departamento de Engenharia Elétrica da University of Illinois, analisaram estimativas históricas da população mundial e identificaram um padrão de crescimento que podia ser descrito através de uma equação hiperbólica. Ao projetarem esse padrão para o futuro, o modelo apresentava uma singularidade em 2026, correspondente a 13 de novembro.

Contudo, a previsão não significava que os autores esperassem que a humanidade desaparecesse literalmente nessa data. Por sua vez, conforme explicado por Alan MacEachern, professor de história ambiental e climática do Canadá no departamento de História da Western University, o resultado matemático indicava que, se o padrão de crescimento observado continuasse indefinidamente, a população tenderia para uma singularidade.

A realidade demográfica mudou

A evolução demográfica das décadas seguintes não correspondeu à previsão. Afinal, a população mundial começou a afastar-se da trajetória hiperbólica no início da década de 1970, à medida que o crescimento populacional começou a desacelerar. Por volta de 1993, essa diferença face às projeções tornou-se particularmente evidente.

A principal mudança ocorreu com a chamada transição demográfica, marcada pela redução da fecundidade em grande parte do mundo. A taxa global de natalidade é hoje inferior a metade do valor registado em 1960, enquanto o crescimento da população mundial também diminuiu significativamente.

A equação de 1960, bem como a sua previsão, dependiam da continuação de um determinado padrão demográfico. Contudo, esse padrão acabou por ser substituído por uma trajetória de crescimento cada vez mais lento.

Então, o que vai acontecer a 13 de novembro?

Na realidade, nada… Não existem fundamentos científicos para esperar que 13 de novembro de 2026 seja marcado por uma catástrofe demográfica. A população mundial não está a aproximar-se do infinito e não há qualquer mecanismo conhecido que faça a humanidade atingir subitamente a singularidade matemática prevista pelo modelo.

Além disso, o artigo original apresentava uma margem de erro de aproximadamente 5,5 anos para a estimativa da singularidade, o que significa que a precisão até ao dia 13 de novembro não era totalmente suportada pelos dados disponíveis em 1960. Ainda assim, a escolha de uma data tão específica, associada a uma sexta-feira 13, tornou o resultado memorável.

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