O carro já não chega: XPENG prepara uma nova era de mobilidade aérea

O trânsito pode estar prestes a ganhar uma nova dimensão. A XPENG está a desenvolver uma família de veículos que combina automóvel, aviação elétrica e inteligência artificial, numa tentativa de levar a mobilidade para lá do asfalto. A marca chinesa está a transformar os carros voadores de promessa futurista em projetos cada vez mais concretos.

O futuro da mobilidade pode não passar apenas por carros elétricos mais eficientes, condução autónoma ou baterias com maior autonomia. Para a XPENG, a próxima grande mudança pode acontecer alguns metros acima da estrada.

Através da antiga XPENG, entretanto rebatizada como ARIDGE, o fabricante chinês está a desenvolver uma nova geração de veículos capazes de combinar mobilidade terrestre e transporte aéreo de baixa altitude.

A ideia parece saída de um filme de ficção científica. Só que já existe uma fábrica a produzir os primeiros exemplares.

O projeto mais conhecido é o Land Aircraft Carrier, um veículo modular que junta um automóvel de seis rodas a um módulo aéreo elétrico de descolagem e aterragem vertical, conhecido pela sigla eVTOL.

Em vez de transformar o próprio automóvel numa aeronave, a XPENG seguiu um caminho diferente. O módulo voador fica integrado no veículo terrestre e pode ser separado quando chega o momento de levantar voo.

É uma solução curiosa, sobretudo porque tenta resolver um dos problemas mais óbvios dos carros voadores, ou seja, onde é que se estaciona um avião quando não se está a voar?

O Land Aircraft Carrier

O Land Aircraft Carrier é, até ao momento, a proposta mais próxima de uma utilização comercial por parte da XPENG neste segmento.

O conceito divide-se em duas partes:

No solo está um veículo elétrico de seis rodas que funciona como uma espécie de “porta-aviões” terrestre.

está um veículo elétrico de seis rodas que funciona como uma espécie de “porta-aviões” terrestre. No seu interior transporta um pequeno eVTOL de dois lugares, equipado com seis hélices e sistemas de controlo redundantes. Quando chega a altura de voar, o módulo aéreo é retirado automaticamente do veículo e preparado para a operação. Depois do voo, pode regressar ao módulo terrestre e voltar a ser transportado por estrada.

A operação foi pensada para ser mais simples do que a de uma aeronave convencional. O eVTOL dispõe de modos de voo manual e automático, e utiliza um sistema de comando de manípulo único que integra diferentes movimentos de voo.

A XPENG afirma ainda ter desenvolvido uma arquitetura de redundância destinada a manter o controlo da aeronave perante determinadas falhas de propulsão.

A lógica é quase automobilística ao conduzir até ao ponto onde é necessário, separar o módulo aéreo, voar e voltar a colocá-lo no veículo. Menos aeroporto, mais garagem. Pelo menos no papel.

E é precisamente aqui que o projeto começa a ganhar relevância para o setor automóvel. O Land Aircraft Carrier não pretende ser apenas uma aeronave elétrica com rodas. É uma tentativa de aproximar dois mundos que, durante décadas, estiveram bastante separados.

Produção já começou a deixar de ser promessa

O salto mais significativo aconteceu em Guangzhou.

A fábrica da ARIDGE dedicada à produção dos veículos voadores foi concebida para combinar processos da indústria automóvel com requisitos próprios da aviação. A unidade tem uma capacidade anual projetada de 10.000 unidades, com uma capacidade inicial de cerca de 5.000 veículos.

Em novembro de 2025, o primeiro módulo aéreo saiu da linha de produção experimental. Em março de 2026, vários exemplares foram submetidos a voos de teste na própria fábrica.

Em agosto deste ano, a empresa assinalou ainda a produção do milésimo conjunto de sistemas de propulsão elétrica destinado ao Land Aircraft Carrier. A instalação industrial ocupa aproximadamente 120.000 metros quadrados e está vocacionada para a produção do módulo aéreo do veículo.

O detalhe importante está na palavra produção. Não significa que estes veículos já possam ser utilizados livremente como automóveis voadores nas cidades. A certificação aeronáutica continua a ser uma etapa fundamental e as primeiras entregas aos clientes foram entretanto apontadas para 2027.

A diferença parece pequena, mas não é. Construir uma máquina que consegue voar é uma coisa. Construir milhares delas, certificá-las e integrá-las de forma segura no espaço aéreo é outra conversa.

Mais de 7000 encomendas

A ARIDGE anunciou já mais de 7000 encomendas globais para o Land Aircraft Carrier. O número é relevante para perceber o interesse comercial despertado pelo conceito, embora seja importante distinguir encomendas ou pré-encomendas daquilo que serão efetivamente entregas a clientes.

A certificação é, por isso, uma das peças centrais deste projeto.

A candidatura ao certificado de tipo para o módulo aéreo foi aceite pela Administração de Aviação Civil da China (CAAC) em março de 2024. Em maio de 2025, foi também aceite a candidatura ao certificado de produção.

Em julho de 2026, a unidade da XPENG foi incluída numa lista chinesa de fabricantes abrangidos por um processo destinado a acelerar a certificação de eVTOL para transporte de passageiros, embora a documentação original dessa lista não tenha sido localizada de forma independente por algumas fontes especializadas.

Ou seja, o caminho está bastante mais avançado do que uma simples maquete apresentada num salão automóvel. Mas ainda não é o momento de imaginar uma autoestrada aérea sobre a A1.

Do carro voador pessoal ao transporte aéreo urbano

O Land Aircraft Carrier representa apenas uma parte da estratégia da XPENG.

A empresa, através da ARIDGE, está a desenvolver uma segunda solução, denominada A868. Aqui a abordagem muda radicalmente. Em vez de um pequeno eVTOL elétrico pensado para deslocações de curta distância, o A868 é apresentado como um veículo híbrido-elétrico de descolagem e aterragem vertical com rotores basculantes, ou tilt-rotors.

A configuração permite que os rotores alterem a sua orientação entre as fases de descolagem, voo e deslocação, aproximando o conceito do funcionamento de determinadas aeronaves de rotores basculantes. É uma arquitetura mais complexa, mas permite pensar em viagens mais longas e com mais passageiros.

Segundo os dados divulgados pela XPENG, o A868 foi concebido para transportar seis ocupantes, atingir uma autonomia estimada superior a 500 quilómetros e alcançar uma velocidade máxima superior a 360 km/h.

O projeto utiliza a arquitetura híbrida de extensão de autonomia Kunpeng da XPENG e um sistema elétrico de origem aeronáutica desenvolvido pela própria empresa. O A868 encontra-se em fase de validação de voo.

É aqui que o discurso passa do “carro voador” para algo mais abrangente. Estamos a falar de mobilidade aérea urbana e interurbana de baixa altitude.

Criar uma nova camada de transporte

A estratégia da XPENG não consiste apenas em colocar um volante num drone gigante. A empresa fala explicitamente na criação de um ecossistema de mobilidade de baixa altitude, com diferentes tipos de veículos e diferentes utilizações.

A ARIDGE apresenta atualmente uma abordagem baseada em vários cenários, incluindo transporte pessoal, deslocações aéreas e serviços públicos. A empresa desenvolve também uma rede de Flying Camps, estruturas concebidas para funcionar como pontos de operação e descolagem para experiências e serviços de voo.

O conceito é importante porque resolve, pelo menos em parte, outro problema pouco cinematográfico dos carros voadores. É que não basta conseguir voar; é preciso saber de onde se descola, para onde se vai, onde se aterra e quem controla o espaço aéreo pelo caminho.

É por isso que a visão da XPENG se aproxima mais de uma rede de transporte aéreo de baixa altitude do que da velha fantasia de cada família ter um carro que, ao carregar num botão, simplesmente levanta voo.

X2 foi o primeiro grande cartão de visita

Antes do Land Aircraft Carrier e do A868, a XPENG AEROHT já tinha colocado o seu nome no mapa com o X2, um eVTOL elétrico de dois lugares.

O X2 tornou-se conhecido internacionalmente depois de realizar um voo público no Dubai, em 2022. Com uma configuração totalmente elétrica, cockpit fechado e oito pontos de propulsão, foi apresentado como uma solução destinada a deslocações aéreas de curta distância, turismo e determinadas utilizações de serviço. O veículo podia operar em modo manual e também através de sistemas autónomos.

O X2 é importante sobretudo como etapa de desenvolvimento. Não é o produto que melhor representa a estratégia comercial atual da XPENG, mas ajudou a demonstrar que a empresa conseguia passar dos desenhos e protótipos para aeronaves capazes de realizar operações de voo públicas e controladas. E foi também uma espécie de laboratório voador para aquilo que viria depois.

O que falta para os carros voadores chegarem às cidades?

Muito. A tecnologia é apenas uma parte da equação. Certificação, segurança, formação de operadores, gestão do tráfego aéreo, zonas de descolagem e aterragem, seguros, manutenção e regras para utilização do espaço aéreo terão de acompanhar a evolução dos veículos.

Também será necessário perceber quem poderá realmente utilizar estas máquinas. Um carro pode circular numa estrada porque existe uma infraestrutura relativamente simples e uma regulamentação consolidada.

Um eVTOL não pode simplesmente escolher uma avenida, subir 100 metros e seguir viagem. Seria uma forma bastante original de transformar uma segunda-feira de manhã num problema para a autoridade aeronáutica.

A XPENG parece, por isso, apostar numa evolução gradual. Primeiro experiências controladas e utilizações específicas, depois operações comerciais e, caso a regulamentação e a tecnologia acompanhem, uma expansão da mobilidade aérea de baixa altitude.

O Land Aircraft Carrier será o teste mais importante dessa estratégia. Se conseguir ultrapassar a fase de certificação e chegar efetivamente aos clientes, poderá representar uma das primeiras tentativas sérias de levar um veículo terrestre-aéreo para fora dos salões tecnológicos e para uma utilização real.

E essa é talvez a parte mais interessante de todo o projeto. O verdadeiro desafio não é fazer um carro voar. Isso já aconteceu.