A Dell e a Supermicro terão avisado clientes em Singapura, na Tailândia, na Malásia e na Indonésia de que as suas encomendas ficaram suspensas. A decisão surge na sequência de novas restrições dos Estados Unidos à exportação de chips avançados.

A Nvidia pediu aos seus parceiros de fabrico que suspendessem o envio de servidores equipados com os seus chips de inteligência artificial (IA) para quatro países do Sudeste Asiático, segundo o Financial Times.

O jornal cita três pessoas com conhecimento do assunto e avança que fabricantes como a Dell e a Supermicro já comunicaram a suspensão aos compradores afetados.

Ainda não há uma data para a retoma das entregas. Segundo a mesma reportagem, a Nvidia e os seus parceiros estão a avaliar como cumprir as novas regras norte-americanas. A Nvidia recusou comentar ao jornal britânico, enquanto a Dell e a Supermicro não responderam aos pedidos de comentário.

Porque é que os EUA apertaram as regras?

Uma empresa pode treinar um modelo de IA em servidores que estão noutro país, alugando capacidade de computação através da nuvem. É esse acesso remoto que Washington quer limitar em determinados casos, incluindo quando centros de dados no estrangeiro fornecem capacidade de computação a empresas chinesas abrangidas pelas restrições.

A norma, publicada a 19 de novembro, também passou a exigir licenças para exportar determinados chips e servidores avançados para Singapura, Tailândia, Malásia, Indonésia e Brasil. O Brasil está, assim, abrangido pelas novas exigências de licenciamento. O pedido de suspensão da Nvidia refere-se aos quatro mercados asiáticos.

Na Malásia e na Indonésia, a procura de empresas tecnológicas chinesas ajudou a impulsionar o investimento em centros de dados. Com encomendas de servidores retidas e sem um calendário para a retoma, fica em aberto o impacto da medida nos projetos em curso.