Novo sistema produz energia e carrega drones de forma autónoma para operações militares

Uma nova solução combina energia renovável, robótica e drones para permitir operações prolongadas sem necessidade de reabastecimento convencional. O sistema consegue lançar, recuperar e recarregar aeronaves não tripuladas, reduzindo a intervenção humana no terreno.

A autonomia dos drones é um dos principais desafios das operações militares, sobretudo em locais remotos, onde o acesso à eletricidade e a possibilidade de transportar baterias ou combustível são limitados. Uma nova solução desenvolvida por três empresas norte-americanas pretende ultrapassar este problema, integrando produção de energia, carregamento e operações autónomas de drones numa única plataforma.

O sistema, denominado Persistent Drone Operations Nanogrid, resulta de uma colaboração entre a Sesame Solar, a Target Arm e a AG3 Labs. O objetivo é permitir que os drones permaneçam disponíveis durante períodos prolongados, sem depender de uma cadeia de abastecimento convencional de combustível.

Energia, carregamento e lançamento de drones numa só solução

A plataforma combina três tecnologias complementares. A Sesame Solar fornece o sistema móvel de produção de energia, a Target Arm disponibiliza a tecnologia robótica para lançamento e recuperação de drones e a AG3 Labs contribui com aeronaves não tripuladas adaptáveis a diferentes missões.

A integração destas capacidades permite criar uma infraestrutura móvel que produz energia, disponibiliza carregamento para os drones e automatiza várias etapas das operações aéreas.

Segundo as empresas envolvidas, o sistema foi concebido para utilização em ambientes militares avançados, onde a disponibilidade de energia pode determinar o sucesso de uma missão. Além dos drones, a infraestrutura pode alimentar baterias portáteis e outros equipamentos utilizados pelas equipas no terreno.

Braço robótico lança, recupera e prepara os drones para novas missões

Um dos elementos centrais da solução é o sistema Ralar, desenvolvido pela Target Arm. Trata-se de uma tecnologia robótica concebida para automatizar o lançamento e a recuperação de aeronaves não tripuladas.

Em vez de exigir que um operador esteja fisicamente junto do drone durante estas operações, o sistema permite gerir o processo remotamente. Depois de recuperar uma aeronave, a plataforma pode encaminhá-la para carregamento e prepará-la para um novo voo.

Outra característica destacada é a possibilidade de realizar lançamentos a partir de veículos em movimento ou de embarcações, sem necessidade de parar para executar a operação.

Esta abordagem poderá reduzir a exposição dos militares em momentos particularmente vulneráveis, como o lançamento e a recuperação dos drones, além de diminuir a necessidade de intervenção humana em cada ciclo operacional.

Menos dependência logística, mas ainda há desafios

A autonomia energética pode representar uma vantagem importante em ambientes onde o acesso a infraestruturas é limitado ou onde o transporte de combustível aumenta os custos e os riscos operacionais.

Ao concentrar produção de energia, carregamento e gestão de drones numa única solução, o sistema procura reduzir a complexidade logística e manter as aeronaves prontas para novas missões.

Ainda assim, a autonomia efetiva dependerá de fatores como a capacidade de produção e armazenamento de energia, as condições meteorológicas, o consumo dos equipamentos e as necessidades específicas de cada operação. A informação divulgada pelas empresas não apresenta dados quantitativos suficientes para avaliar o desempenho real da plataforma em diferentes cenários.

O projeto ilustra, contudo, uma tendência crescente na tecnologia militar: a criação de sistemas autónomos que não se limitam a executar missões, mas também conseguem gerir parte da infraestrutura necessária para as realizar.

Se esta abordagem demonstrar resultados consistentes em utilização operacional, poderá contribuir para manter drones e outros equipamentos eletrónicos disponíveis durante mais tempo, com menor dependência de equipas de apoio no terreno.