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Novo responsável de hardware da Apple diz que usar película no iPhone lhe dá “arrepios”

13 Comentários

Em declarações recentes, o novo responsável pela engenharia de hardware da Apple, Tom Marieb, partilhou ficar arrepiado com um hábito altamente comum entre os utilizadores do iPhone.

Conforme citado pela TechRadar, Tom Marieb, nomeado vice-presidente de engenharia de hardware da Apple, cargo anteriormente ocupado por John Ternus, atual diretor-executivo da empresa, não gosta de um hábito muito comum entre os utilizadores de iPhone.

Pessoalmente, quando vejo alguém a colocar uma película no ecrã do iPhone, isso dá-me arrepios, porque trabalhamos muito para criar ecrãs frontais bonitos.

A afirmação, vinda de quem lidera agora a engenharia de hardware da Apple, reflete a confiança que a empresa deposita no seu mais recente material de proteção de ecrã, presente na atual geração de dispositivos.

O Ceramic Shield 2 foi apresentado com a família iPhone 17 e equipa também o iPhone 18 Pro, além de proteger o ecrã exterior do novo iPhone Duo, o primeiro smartphone dobrável da marca.

Segundo Marieb, o objetivo da Apple não passou apenas por tornar o vidro mais resistente a riscos, mas também por garantir que essa resistência se mantém ao longo do tempo de utilização do dispositivo, um equilíbrio que tende a ser difícil de alcançar na maioria dos materiais, uma vez que reforçar uma característica normalmente compromete a outra.

Uma resistência a riscos triplicada, segundo a Apple

De acordo com a empresa, o Ceramic Shield 2 oferece o triplo da resistência a riscos face à geração anterior. Ou seja, se o vidro é suficientemente resistente, os utilizadores não deveriam sentir necessidade de o cobrir com uma película adicional, sacrificando a estética do painel frontal que a Apple procura valorizar.

Ainda assim, a reação da comunidade sugere que a necessidade de uma película não se deve necessariamente à (in)eficácia do Ceramic Shield 2. Para muitos, este acessório funciona como um seguro, pois substituir uma película barata é mais acessível do que assumir o custo de uma reparação de ecrã fora da garantia, independentemente da resistência a riscos do vidro original.

Existem ainda outros utilizadores que recorrem a películas por motivos que nada têm que ver com riscos, como a privacidade visual ou a redução de reflexos.

Usa película protetora no ecrã do iPhone? Pode estar a estragar uma das suas funcionalidades

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
Apple iPhone película

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  1. Avatar de André
    André

    No meu Android, quando se abre um artigo, falta margem à direita. Na página inicial está bem. Obrigado, por corrigirem as imagens.

    Responder
    1. Avatar de Vítor M.
      Vítor M.

      Imagem à direita do destaque principal?

      Responder
      1. Avatar de Erro
        Erro

        Não, é como se tivesse zoom a 105% por pre definição. Ou seja, come a última letra das palavras do lado direito.

        Responder
        1. Avatar de Vítor M.
          Vítor M.

          Hmmm pode enviar um screeshot para o nosso mail geral?

          Obrigado.

          Responder
  2. Avatar de nuno a
    nuno a

    uma pelicula de vidro de 5 euros impede a apple de fazer reparaçoes de 500 euros , que arrepio

    Responder
  3. Avatar de Pobri
    Pobri

    E se eu lhe disser que é uma IPelícula que custou 3x mais que uma película de outra marca?

    Responder
  4. Avatar de OraBolas
    OraBolas

    POr acso é que coisa que não gosto e portanto não uso. Bem como capas…

    Responder
  5. Avatar de Pedro António
    Pedro António

    Claro, película protege, isso não interessa à Apple, isso é para pobres, então se for portuga é cultura, se têm dinheiro ecrã partido é motivo para novo iPhone!

    Responder
  6. Avatar de Ivo
    Ivo

    Com todo o respeito pela opinião do Tom Marieb, discordo. Uma película é uma proteção adicional que pode ajudar a evitar riscos e até reduzir danos em determinadas quedas. A substituição de um ecrã de iPhone nunca foi propriamente barata, pelo que muitos utilizadores preferem investir alguns euros numa película e numa capa para minimizar o risco.

    Além disso, é fácil defender a utilização de um iPhone sem qualquer proteção quando se ocupa um cargo de topo na Apple e, caso algo aconteça ao equipamento, existe a possibilidade de ter um substituto disponibilizado pela empresa. Para a maioria das pessoas, que compram os seus próprios equipamentos e suportam os custos das reparações, a realidade é bastante diferente.

    Se eu também tivesse a garantia de receber um iPhone novo gratuitamente sempre que o danificasse, provavelmente andaria sem capa nem película. Mas como não é esse o caso, prefiro proteger um equipamento que representa um investimento significativo.

    Responder
  7. Avatar de Nome
    Nome

    A mim dá-me arrepios é o preço dos smartphones em em dia, não as películas nos ecrãs. Se eu tivesse o dinheiro daquele senhor, também não queria saber de películas ou capas de proteção mas, como não tenho, paciência, é lidar.

    Responder
    1. Avatar de ValeTudo
      ValeTudo

      +1

      Falar de bolso cheio assim também eu!

      Responder
  8. Avatar de Marcus
    Marcus

    Provavelmente se tivessem mais preocupação em criar ecran que não risque ou parta com facilidade. Com tantas garantias, se pagarem um ecran novo quando o mesmo risca ou parte, sem marcas de abuso, também eu não me arrepiaria.

    Responder
  9. Avatar de Marcus
    Marcus

    Provavelmente se tivessem mais preocupação em criar ecran que não risque ou parta com facilidade. Com tantas garantias, se pagarem um ecran novo quando o mesmo risca ou parte, sem marcas de abuso, também eu não me arrepiaria.

    Responder
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