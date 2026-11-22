Há muitos automobilistas que, perante avarias dispendiosas nos sistemas antipoluição dos seus veículos Diesel, optam por soluções aparentemente mais económicas: retirar o filtro de partículas (FAP), desativar o AdBlue ou anular a válvula EGR. Mas atenção às novas regras para carros modificados.

O Decreto-Lei n.º 184/2026, publicado a 16 de setembro, aprovou o novo Regulamento da Transformação de Veículos, que reforça as regras relativas às alterações efetuadas nos automóveis.

As novas disposições já estão em vigor e reforçam que não é permitido eliminar ou desativar componentes dos sistemas de controlo de emissões quando isso provoca um aumento da poluição.

Filtro de partículas, AdBlue e EGR: o que diz a lei?

O artigo 8.º do novo regulamento estabelece que não é permitida a eliminação total ou parcial de qualquer elemento do sistema de controlo das emissões poluentes, nem a alteração ou inibição do seu funcionamento normal, quando dessas intervenções resulte um aumento das emissões.

Embora o diploma não identifique individualmente cada componente, esta proibição abrange intervenções como:

Filtro de partículas (FAP): retirar o filtro, esvaziá-lo ou desativar o seu funcionamento através de alterações eletrónicas.

retirar o filtro, esvaziá-lo ou desativar o seu funcionamento através de alterações eletrónicas. Sistema AdBlue: desativar o sistema de redução catalítica seletiva (SCR), impedindo o tratamento adequado dos óxidos de azoto (NOx).

desativar o sistema de redução catalítica seletiva (SCR), impedindo o tratamento adequado dos óxidos de azoto (NOx). Válvula EGR: anular ou impedir o funcionamento do sistema de recirculação dos gases de escape, aumentando as emissões poluentes.

Na prática, não basta retirar fisicamente um componente. As alterações feitas através da centralina do automóvel também podem enquadrar-se nesta proibição.

Oficinas também ficam abrangidas e publicidade passa a ser proibida

O novo regulamento não se limita aos proprietários dos veículos. As oficinas e os transformadores automóveis também têm obrigações específicas.

O artigo 13.º determina que os transformadores devem garantir que as alterações efetuadas não reduzem as condições de segurança e de proteção ambiental do veículo.

Além disso, o artigo 8.º estabelece que é proibida a comercialização de sistemas ou componentes sem a homologação obrigatória quando provoquem um aumento das emissões poluentes.

Há ainda outra novidade importante: passa a ser expressamente proibida a publicidade, sob qualquer forma, a serviços que promovam intervenções contrárias a estas regras.

Ou seja, anúncios na Internet, nas redes sociais ou noutros meios que promovam a remoção de filtros de partículas ou a desativação de sistemas antipoluição podem também violar a legislação.

E se o filtro de partículas ou a válvula EGR avariarem?

É importante esclarecer que a nova legislação não proíbe a reparação destes componentes.

Um automobilista pode substituir um filtro de partículas avariado, reparar uma válvula EGR ou resolver um problema no sistema AdBlue. O que não pode fazer é eliminar ou adulterar estes sistemas de forma a aumentar as emissões poluentes.

O regulamento estabelece também que as alterações nos sistemas de proteção ambiental devem utilizar componentes originais da marca ou componentes de marca adequados, respeitando os requisitos de homologação aplicáveis.

Há multas para quem não cumprir?

Sim. O artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 184/2026 classifica várias infrações como contraordenações económicas graves, incluindo o incumprimento das regras relativas aos sistemas de controlo das emissões poluentes.

O diploma prevê que estas infrações sejam imputáveis ao transformador, sem prejuízo de outras responsabilidades legais que possam existir.

Por outro lado, nas transformações individuais, o proprietário também tem obrigações próprias perante o IMT, incluindo garantir que o veículo cumpre os requisitos regulamentares.

O novo regime reforça, assim, a responsabilidade de quem executa e de quem promove determinadas alterações nos automóveis.