Novo Regime Jurídico da Cibersegurança (RJC): a sua empresa está preparada?

O novo Regime Jurídico da Cibersegurança (RJC) está mesmo a chegar e traz mudanças importantes para empresas e entidades públicas em Portugal. A sua empresa está preparada?

Com o Decreto-Lei n.º 125/2025, que transpõe a Diretiva NIS 2 para o ordenamento jurídico nacional, o país passa a contar com um dos quadros mais exigentes da União Europeia no que toca à cibersegurança. A entrada em vigor está marcada já para 3 de abril.

Novo RJC: a sua empresa está preparada para o que aí vem?

Um dos pontos-chave deste novo regime é o processo de qualificação das entidades, essencial para determinar quem fica abrangido pelas novas regras e obrigações. Mas há um detalhe importante.

A plataforma eletrónica, que será fundamental para:

autoidentificação das entidades

registo obrigatório

comunicação com autoridades

notificação de incidentes

…ainda depende das regras que serão definidas no futuro regulamento do RJC, atualmente em consulta pública até 22 de abril de 2026.

E os prazos?

Quando a plataforma estiver disponível, há datas que não se podem ignorar:

30 dias - Para entidades que iniciem atividade após a entrada em vigor do RJC, para se identificarem na plataforma do Centro Nacional de Cibersegurança

60 dias — Para entidades já em atividade, contados a partir da disponibilização da plataforma

30 dias — Prazo para a Autoridade de Cibersegurança Competente (CNCS, ANACOM ou Gabinete Nacional de Segurança) comunicar a qualificação

O Centro Nacional de Cibersegurança está a preparar orientações, ferramentas e mais informação para ajudar as organizações neste processo, por isso, convém estar atento às próximas atualizações.