Novo Nissan MICRA surpreendeu num dos maiores desafios dos carros elétricos: o frio

O novo Nissan MICRA conquistou a classificação máxima de cinco estrelas de sustentabilidade do Green NCAP. O pequeno citadino 100% elétrico obteve 9,3 em 10 na eficiência energética e um 10 em 10 nas emissões de gases com efeito de estufa, tendo ainda sido avaliado como “Bom” em condições de frio intenso, um cenário que costuma penalizar os elétricos.

O novo Nissan MICRA 100% elétrico obteve a classificação máxima de cinco estrelas em Sustentabilidade atribuída pelo Green NCAP, a pontuação mais elevada concedida por este programa independente de avaliação ambiental.



Esta classificação reconhece o desempenho ambiental do Nissan MICRA em áreas-chave, como as seguintes:

Qualidade do ar;

Eficiência energética;

Emissões de gases com efeito de estufa.

Ao contrário de muitas avaliações, o Green NCAP também tem em consideração o ciclo de vida completo do veículo, desde a produção e utilização até ao tratamento em fim de vida, proporcionando aos clientes uma medida independente do seu impacto ambiental global.

O que significa a classificação de cinco estrelas do Green NCAP?

A classificação de Sustentabilidade de cinco estrelas do Green NCAP representa o mais elevado nível de desempenho ambiental atribuído pela organização, estando reservada ao que descreve como “veículos elétricos muito bons“.

Além do desempenho “Bom” em climas frios, o novo MICRA 100% elétrico obteve excelentes resultados em todas as áreas avaliadas pelos testes do NCAP:

9,3 em 10 na categoria de Eficiência Energética;

na categoria de Eficiência Energética; 10 em 10 na categoria Emissões de Gases com Efeito de Estufa.

Impacto das dimensões compactas do novo Nissan MICRA

Concebido como um automóvel elétrico divertido, compacto e ágil, o novo Nissan MICRA mede menos de quatro metros de comprimento e menos de 1,8 metros de largura, o que facilita a sua condução nas ruas europeias, ao mesmo tempo que cumpre os padrões de sustentabilidade reconhecidos pelo Green NCAP.

Os clientes podem escolher entre versões com baterias de 40 kWh e 52 kWh, que oferecem autonomias WLTP de até 317 km e 416 km, respetivamente, dependendo das especificações de cada mercado.

A bateria de 40 kWh suporta carregamento em corrente contínua (CC) até 80 kW, enquanto a versão de 52 kWh suporta até 100 kW. A travagem regenerativa e a tecnologia e-Pedal da Nissan garantem também uma condução diária eficiente. Reforçando as suas credenciais de eficiência, o Nissan MICRA regista um consumo energético de apenas 14,2 kWh/100 km.

Nissan MICRA foi desenhado para os clientes europeus

Segundo a Nissan, a sexta geração do Nissan MICRA foi desenhada especificamente para clientes europeus e assinala a transformação deste modelo num veículo totalmente elétrico. Afinal, as dimensões compactas adaptam-se aos ambientes urbanos e às ruas estreitas da Europa, enquanto a autonomia e capacidade de carregamento proporcionam aos clientes a flexibilidade necessária para deslocações para além do contexto urbano.

Os arcos das rodas pronunciados e a assinatura luminosa característica conferem ao automóvel uma personalidade expressiva que dá continuidade ao carácter construído ao longo das cinco gerações anteriores do Nissan MICRA.

No interior, as tecnologias de conectividade facilitam a utilização no dia a dia, incluindo o NissanConnect com Google integrado e o planeamento de percursos com inclusão de paragens para carregamento.

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