Novidades no Prime Video para outubro de 2026

Outubro trouxe o outono e, com os dias mais frescos, uma tarde de cinema volta a ser um programa de excelência. Eis o que esperar do Prime Video nos próximos dias.

Além das ofertas incluídas no plano do Prime, a plataforma disponibiliza ainda opções para alugar ou comprar, nomeadamente os filmes Minions & Monsters e Patrulha Pata – O Filme dos Dinossauros; e a série Prisoner.

NBA no Prime Video + 24 de outubro – Noite de abertura – New York Knicks vs. Boston Celtics

– Noite de abertura – New York Knicks vs. Boston Celtics 24 de outubro – Noite de abertura – Houston Rockets vs. San Antonio Spurs

– Noite de abertura – Houston Rockets vs. San Antonio Spurs 31 de outubro – Noite de NBA Cup – New York Knicks vs. Philadelphia 79ers

– Noite de NBA Cup – New York Knicks vs. Philadelphia 79ers 31 de outubro – Noite de NBA Cup – Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors

Dia 2 – Rainha Vermelha T2 (série)

Uma mulher brilhante vê a sua carreira numa força policial europeia secreta desmoronar-se depois de uma missão que corre mal. Quando um homicídio e o rapto de uma herdeira voltam a colocá-la no centro do perigo, o seu antigo superior recorre à ajuda de um polícia para a reintegrar e desvendar o caso.

Dia 2 – Prefiero La Muerte T1 (série)

Um grupo de adolescentes une-se para salvar a sua cidade de uma invasão zombie depois de Archie, o “loser” oficial da escola, ser mordido por um deles.

Dia 3 – The Seven Knights of the Marronnier Kingdom (série)

The Seven Knights of the Marronnier Kingdom acompanha sete irmãos cavaleiros enviados como embaixadores para diferentes reinos vizinhos.

Dia 5 – MaXXXine (filme)

Na Hollywood dos anos 80, a estrela de filmes para adultos Maxine Minx consegue finalmente a oportunidade que sempre procurou como atriz. Mas, quando um misterioso assassino começa a perseguir as jovens estrelas de Hollywood, um rasto de sangue ameaça revelar o seu passado sombrio.

Dia 7 – Carrie T1 (série)

Carrie é uma readaptação de Mike Flanagan do clássico de Stephen King. A história acompanha uma jovem protegida pela mãe autoritária, que possui poderes telecinéticos e é vítima de bullying na escola. A pressão e a crueldade que enfrenta culminam num acontecimento sangrento e aterrador.

Dia 14 – Love of Your Life (filme)

Maya, uma enfermeira inteligente e espirituosa, envolve-se numa relação intensa que transforma a sua vida e a leva por um caminho que nunca teria imaginado.

Dia 14 – Fight Or Flight (filme)

Um mercenário aceita a missão de localizar um alvo a bordo de um avião, mas vê-se obrigado a protegê-lo quando ambos ficam cercados por pessoas determinadas a matá-los.

Dia 14 – Helluva Boss T3 (série)

Uma comédia de animação para adultos que acompanha os I.M.P., um grupo de demónios assassinos do Inferno que trabalha na Terra. Entre missões caóticas e relações complicadas, a equipa tenta cumprir os seus trabalhos enquanto lida com os próprios problemas.

Dia 16 – Black Bag (filme)

Quando a agente de inteligência Kathryn Woodhouse é suspeita de trair o país, o marido, também um lendário agente, vê-se perante uma escolha impossível entre a lealdade à mulher e ao país.

Dia 16 – Masterplan (filme)

Um lendário ladrão recruta dois desconhecidos para roubar a Mona Lisa no Louvre, mas revela que são seus filhos e irmãos entre si. Agora, terão de aprender a trabalhar em conjunto para concretizar o maior roubo de arte da história.

Dia 19 – Love in Disguise (série)

Uma comédia romântica passada num escritório, que acompanha o herdeiro de um conglomerado e a sua nova secretária, uma antiga agente das forças especiais que trabalha sob disfarce.

Dia 19 – The Brain T1 (reality show)

Em The Brain, um grupo de participantes terá de enfrentar desafios de lógica, estratégia e inteligência emocional. Ao longo do programa, terão de testar os seus limites, tomar decisões e adaptar-se a diferentes situações, numa competição que combina jogo, convivência e capacidade de raciocínio.

Dia 21 – The Terminal List T2 (série)

The Terminal List regressa com James Reece (Chris Pratt) numa nova missão que o leva por vários países, enquanto desvenda uma conspiração internacional ligada ao passado da sua família.

Dia 22 – A Memória Do Cheiro Das Coisas (filme)

Um drama intimista sobre um veterano de guerra que, ao ser obrigado a mudar-se para um lar, confronta os fantasmas do passado e cria uma ligação inesperada com a sua cuidadora.

Dia 24 – Final Table T1 (série)

Nesta competição de culinária, equipas de chefs disputam entre si para impressionar alguns dos paladares mais exigentes do mundo, recriando pratos icónicos de diferentes países.

Dia 26 – Tony (filme)

Aos 19 anos, Anthony Bourdain chega a Provincetown e descobre o mundo caótico de uma cozinha de restaurante, num verão que acaba por mudar o rumo da sua vida.

Dia 28 – Drive – The Pretenders (filme)

Uma jovem mecânica de automóveis finge estar noiva do piloto mais polémico do circuito para proteger a reputação dele e, em segredo, conseguir uma oportunidade ao volante. Mas a mentira ameaça pôr tudo em risco.

Dia 28 – Drácula (filme)

Após perder a mulher que ama, um príncipe do século XV renega Deus e é condenado a uma existência eterna como Drácula. Ao longo dos séculos, desafia o destino e a morte, movido pela esperança de reencontrar o seu amor perdido.

Dia 30 – Apocalipse Z: Novo Mundo (filme)

Uma missão de abastecimento numa Espanha devastada por um vírus complica-se quando Roberto, vindo das seguras Ilhas Canárias, se junta à equipa com intenções secretas. Entre multidões de infetados e crescentes desconfianças, o grupo terá de decidir até onde está disposto a ir para sobreviver sem perder a humanidade.

Outubro – Luisinha – Chapter by Chapter (documentário)

Do Porto às Fashion Weeks internacionais, o documentário acompanha o percurso de Luisinha Oliveira, modelo e influencer, revisitando os desafios, rejeições e conquistas que marcaram a sua carreira, enquanto revela a mulher por detrás das redes sociais e os sonhos que ainda quer concretizar.

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