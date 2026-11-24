O novo Regulamento Tarifário dos Serviços de Águas entrou em vigor em outubro e obriga as entidades gestoras a uniformizar a estrutura dos tarifários, mas os municípios têm até 1 de janeiro de 2029 para o fazer, pelo que não são esperadas alterações imediatas nas faturas.

As regras de cobrança dos serviços de abastecimento de água e saneamento vão mudar em Portugal, na sequência da entrada em vigor do novo Regulamento Tarifário dos Serviços de Águas, aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR). O documento estabelece critérios obrigatórios para a definição, o cálculo, a revisão e a atualização das tarifas, com o objetivo de reduzir as diferenças entre os modelos de cobrança utilizados pelos municípios.

Até agora, estes serviços estavam sujeitos a critérios de cálculo distintos, o que contribuía para disparidades significativas entre concelhos, incluindo dentro da mesma região.

O que muda no abastecimento de água

No caso do abastecimento de água, o regulamento define duas componentes:

Uma tarifa fixa, associada à disponibilidade permanente do serviço , cuja principal novidade é a introdução de um valor único em cada município para os contadores com caudal permanente até quatro metros cúbicos por hora ou diâmetro até 25 milímetros, deixando de existir diferenças de cobrança associadas ao calibre destes equipamentos.

, cuja principal novidade é a introdução de um valor único em cada município para os contadores com caudal permanente até quatro metros cúbicos por hora ou diâmetro até 25 milímetros, deixando de existir diferenças de cobrança associadas ao calibre destes equipamentos. Uma tarifa variável, calculada em função do consumo , que passa a estar organizada em quatro escalões de consumo: O primeiro até cinco metros cúbicos; O segundo acima de cinco e até 15 metros cúbicos; O terceiro acima de 15 e até 25 metros cúbicos; O quarto acima de 25 metros cúbicos.

, que passa a estar organizada em quatro escalões de consumo:

Saneamento com escalão único

Também no saneamento passa a existir uma tarifa fixa de valor único em cada município, independentemente do calibre do contador, enquanto a componente variável será calculada através de um único escalão, tendo em conta a quantidade de água utilizada.

Esta última alteração suscita reservas à DECO PROteste, que considera que a existência de apenas um escalão reduz o incentivo à poupança de água. A organização defende que um sistema com vários escalões e preços progressivos promove consumos mais responsáveis e pode contribuir para diminuir a quantidade de águas residuais encaminhadas para tratamento.

Aplicação gradual até 2029

Apesar de o regulamento já estar em vigor, a aplicação das novas regras será gradual. As entidades gestoras têm até 1 de janeiro de 2029 para adaptar as regras de incidência e a estrutura dos seus tarifários, e a definição dos preços segundo o novo modelo deverá ocorrer no período regulatório que comece nessa data ou posteriormente.

Este calendário aplica-se aos serviços geridos diretamente pelas câmaras municipais ou por serviços municipalizados, enquanto nos municípios com contratos de concessão em vigor as condições contratuais poderão condicionar a aplicação integral das novas regras de cálculo, justificando adaptações posteriores, nos termos previstos na lei.

Assim, a entrada em vigor do regulamento não implica alterações imediatas nas faturas, nem uma redução generalizada dos valores cobrados às famílias.

Regras comuns não garantem preços mais baixos

Para a DECO PROteste, a criação de critérios comuns representa um avanço em matéria de transparência e previsibilidade dos tarifários, mas a associação alerta que a uniformização das regras não resolve, por si só, as diferenças de preços entre municípios.

Segundo a organização, a aplicação do regulamento deve ser acompanhada para evitar encargos injustificados para as famílias, bem como de medidas que garantam um acesso economicamente justo à água e ao saneamento.