Nova Telescola começa já na segunda-feira! Saibam o que muda…

A Telescola foi o formato encontrado para que as crianças e jovens estudantes conseguissem dar continuidade ao acompanhamento dos estudos face à pandemia. O novo ano letivo já começou e a Telescola vai manter-se com várias novidades.

A nova Telescola começa já na segunda-feira e tem novos horários e disciplinas (incluindo cidadania).

#EstudoemCasa: A Telescola começa já segunda-feira! Saiba todas as novidades…

É já segunda-feira que começará a nova Telescola. Durante os últimos meses foram repostos conteúdos, mas há já novidades para o próximo ano. As emissões para o novo ano letivo começam com novidades na grelha, entre as quais um bloco dedicado à Orientação do Trabalho Autónomo dos alunos, Educação Tecnológica e Cidadania e Desenvolvimento, revela o jornal Publico.

Das novidades destaque para as novas disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento (para alunos de 3º ciclo), Educação Tecnológica (2º ciclo) e Orientação do Trabalho Autónomo (1º, 2º e 3º ciclos).

Além da nova grelha, esta nova temporada do #EstudoemCasa, que continua com transmissão na RTP Memória vai ter uma equipa permanente de professores e um grupo de coordenação. De acordo com a informação que já foi partilhada, os horários também serão diferentes. As emissões vão começar às 9h da manhã e terminam às 16h30. Será possível rever todas as aulas através da app RTP Play.

Os alunos do Secundário também terão conteúdos disponíveis já a partir do próximo mês. No entanto, segundo a informação, os conteúdos apenas estarão disponíveis através da internet.

Estudoemcasa