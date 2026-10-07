Nova regra obriga postos de combustível a afixar o desconto do ISP

A partir de 17 de outubro, os postos de abastecimento terão de informar os consumidores, de forma visível, sobre o desconto do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) que está em vigor.

De acordo com o Decreto-Lei n.º 199/2026, publicado esta quarta-feira, os comercializadores de combustíveis derivados do petróleo têm de afixar, para cada um dos combustíveis vendidos no posto, a diferença entre o ISP que seria cobrado por litro à taxa de referência e o imposto efetivamente cobrado à taxa em vigor. Em ambos os casos acrescido de IVA.

A partir de 17 de outubro, 10 dias após a publicação do diploma, a informação terá de ser colocada junto dos equipamentos de abastecimento, ou nos próprios equipamentos, num local bem visível. Além disso, tem de incluir a menção “Redução ISP+IVA”.

A afixação de informação falsa, incorreta ou desatualizada é punível com coima entre 1000 e 3000 euros.

Desde outubro de 2022, esta discriminação só era obrigatória nas faturas emitidas, pelo que o consumidor só tinha acesso à informação depois de abastecer.

Apoios aos transportes sobem para 39,5 milhões de euros

O mesmo decreto-lei aumenta em 1,5 milhões de euros os apoios extraordinários aos setores afetados pela escalada dos preços dos combustíveis, que passam a ter uma dotação máxima de 39,5 milhões de euros, contra os 38 milhões anunciados pelo Governo em setembro.

O reforço resulta de três novas verbas de 500.000 euros cada, destinadas às:

Cooperativas agrícolas e organizações de produtores;

Máquinas industriais utilizadas em terraplanagem;

Máquinas afetas à indústria extrativa.

De recordar que o setor das máquinas de terraplanagem organizou uma marcha lenta a 25 de setembro para reclamar medidas específicas.

Quanto recebe cada setor

O transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem e o pronto-socorro ficam com 30 milhões de euros, com apoios que variam entre 118,20 e 457,80 euros por veículo, consoante o peso bruto, e que incluem as parcelas relativas ao combustível e ao AdBlue.

O transporte público rodoviário de passageiros tem uma dotação de cinco milhões de euros, com um apoio de 420 euros por veículo, enquanto as empresas de transporte de táxis, o setor social e os bombeiros dispõem de três milhões de euros.

Nestes últimos, o apoio é calculado com base no tipo de veículo e no consumo estimado, sendo de 360 euros por veículo para os de classe S (Super) e de 120 euros para as restantes viaturas elegíveis das associações humanitárias de bombeiros e dos táxis, ao passo que as entidades do setor social recebem um montante fixo de 600 euros por beneficiário.

Nas máquinas de terraplanagem e da indústria extrativa, só são elegíveis as máquinas com peso igual ou superior a nove toneladas. O apoio de referência é de:

270 euros por mês para as máquinas entre nove e 35 toneladas;

420 euros por mês a partir das 35 toneladas.

Em qualquer dos casos, se o valor das candidaturas elegíveis ultrapassar a dotação disponível, os montantes serão reduzidos proporcionalmente.