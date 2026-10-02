Nova plataforma compara preços dos combustíveis em Portugal, Espanha e França

Com os combustíveis em máximos, todas as plataformas que possam ajudar a poupar uns euros são úteis. Por isso, damos-lhe a conhecer mais uma. Chama-se Gasovia e foi criada por Rafael Teixeira, estudante da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.

Através de um mapa, o utilizador pode procurar os postos com os preços mais baixos e perceber onde compensa abastecer. O website utiliza dados oficiais para apresentar os preços dos combustíveis em Portugal, Espanha e França e, a partir da localização do utilizador, calcula quais são os postos mais próximos, permitindo comparar os respetivos preços.

A comparação vai além do preço por litro, uma vez que a plataforma considera também a distância até ao posto, o consumo do automóvel e os descontos em vigor, permitindo perceber qual é a opção que compensa mais. Os cálculos são feitos em tempo real, a partir dos dados disponíveis.

A plataforma apresenta os postos de combustível (gasóleo, gasolina e LPG/GPL) por via de pontos num mapa, tendo em conta a localização dos utilizadores.

Em “Melhores Estações”, em baixo, é possível aceder aos melhores preços no raio de quilómetros definido e especificar as marcas preferenciais.

Clicando num ponto no mapa, é apresentada a distância até ao posto de combustível, bem como a data da última atualização de preços e o histórico.

No menu “Viagem”, a plataforma ajuda no planeamento de viagens, solicitando o tipo de veículo, o local de partida e o de chegada, além de permitir, também, definir marcas preferenciais.

Além destas funcionalidades, a plataforma apresenta estatísticas e dados para Portugal, Espanha e França, bem como histórico de preços, ranking de marcas e o dia mais barato, em média, para abastecer.

Plataforma gratuita para condutores

O acesso ao website é gratuito e, por enquanto, o projeto funciona através de donativos. Nos últimos dias, a plataforma chegou aos quatro mil utilizadores, um número que tem vindo a crescer com a subida dos preços dos combustíveis.

Entretanto, Rafael Teixeira quer levar o projeto a outros países europeus e acrescentar novas ferramentas, mantendo o objetivo de ajudar os consumidores a encontrar formas de poupar no abastecimento do automóvel. A plataforma pode ser consultada em gasovia.com/pt.

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