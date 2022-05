NOS lança serviço de navegação segura por 0,99€/mês

A área da cibersegurança ganhou uma enorme importância devido a todos os ataques que têm acontecido a empresas instaladas no nosso país, mas também um pouco pelo que se passa à escala mundial.

Nesse sentido, as empresas têm também criado soluções que visam a segurança dos utilizadores. A NOS anunciou hoje o primeiro serviço no mercado que protege a rede fixa e a rede móvel.

NOS - Serviço de navegação segura

No Dia Mundial da Internet e face a um contexto em que a segurança digital é cada vez mais relevante, a NOS lança o serviço Navegação Segura, desenhado para proteger as famílias portuguesas durante a utilização da internet. Esta solução oferece a primeira linha de defesa contra ameaças online, garantido uma navegação segura dentro e fora de casa, em rede móvel e fixa e em qualquer browser.

Desenvolvido em parceria com a Cisco, o Navegação Segura é simples, seguro e cómodo. Compatível com todos os sistemas operativos, dispensa a instalação de apps e softwares e não tem qualquer impacto no desempenho da internet, tanto na velocidade, como na latência.

Entre as várias funcionalidades, o serviço é dotado de Bloqueio Inteligente, um algoritmo desenvolvido pela Cisco, que monitoriza constantemente as ameaças e atualiza a base de dados de sites maliciosos automaticamente. Assim, é feita uma análise sempre que os clientes da NOS acedem a um site novo e, no caso de este estar sinalizado como perigoso, o acesso ao mesmo é bloqueado de imediato, com o objetivo de proteger os clientes NOS contra ciberataques e ameaças como vírus, phishing e malware.

O Navegação Segura é aplicável a todos os equipamentos – seja um smartphone, um tablet ou um computador – que estejam ligados à rede da NOS, em dois serviços distintos: o de proteção na rede móvel e o de proteção na rede fixa. No primeiro caso, a solução faz a identificação e bloqueio de ameaças diretamente na rede móvel da NOS, podendo o cliente mudar de equipamento e manter a proteção, desde que o número associado ao serviço se mantenha o mesmo. No caso da rede fixa, a proteção multiutilizador atua ao nível residencial, protegendo todos os equipamentos que estejam conectados à rede fixa e Wi-Fi do cliente.

Disponível para todos os clientes NOS com internet fixa e/ou móvel contratada, a adesão não requer fidelização e dispõe de um período de 30 dias de experimentação gratuita. O Navegação Segura para Móvel está disponível por 0,99€ por mês por cada cartão móvel, e a solução Navegação Segura para Fixo por um valor de 2,99€ por mês.