Norton adquire todas as ações da Avast e quer criar a maior empresa de cyber segurança

Num negócio superior a 8 mil milhões de dólares, a NortonLifeLock comprou todas as ações da Avast. A fusão das duas empresas já era falada há alguns dias e foi agora tornada pública.

Com este investimento poderemos estar perante a criação da maior empresa de cyber segurança a nível mundial, numa altura em que as ameaças continuam a crescer e a ser mais impactantes para as vítimas.

Norton adquire todas as ações da Avast num negócio de mais de 8 mil milhões de dólares

A empresa de cibersegurança NortonLifeLock adquiriu a Avast num negócio de mais de 8 mil milhões de dólares. A empresa irá fortalecer assim a sua oferta, chegando a milhares utilizadores em todo o mundo. Além disso, esta fusão irá ajudar a acelerar e a transformar o universo da cyber segurança.

Com este acordo podemos fortalecer a nossa plataforma de cibersegurança e torná-la disponível para mais de 500 milhões de utilizadores. Teremos também a capacidade de acelerar ainda mais a inovação para transformar a cibersegurança.

Esta foi a declaração de Vincent Pilette, CEO da NortonLifeLock.

Com esta união é provável que vejamos no futuro a uma combinação de produtos antivírus que incluíam o melhor que cada um tem hoje para oferecer. Além disso, este negócio dá-se numa altura em que nunca foi tão importante olhar para a segurança na web, seja se empresas ou consumidores finais.

Recorde-se, por exemplo, o caso recente da Gigabyte que viu serem roubados mais de 100 GB de dados confidenciais num ataque de ransomware. O universo das criptomoedas é também outro dos que está na mira dos cybercriminosos, recorde o caso de hoje...

Hoje, as soluções de proteção da Norton já são muito vastas e garantem ao utilizador, não só mais segurança em termos de ataques, como ainda oferecem uma série de serviços extra relacionados, como VPN, controlo parental ou até gestor de passwords. Sem dúvida que esta aquisição trará grandes vantagens ao negócio da empresa.