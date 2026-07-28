No avião, posso levar o meu portátil ou o tablet na bagagem de porão? O que diz a lei

Todos os dias milhares de passageiros despacham portáteis, tablets e smartphones na bagagem de porão sem saber se isso é realmente permitido. As regras têm sido alvo de maior atenção devido ao aumento de incidentes relacionados com baterias de lítio. Então, será que posso despachar o meu computador na bagagem de porão do avião?

Sim, é permitido. Mas há condições

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não existe uma proibição geral que impeça transportar um computador portátil, um tablet ou um smartphone na bagagem de porão do avião.

A legislação internacional, baseada nas Instruções Técnicas da Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO) e aplicada na Europa pela Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação (EASA), permite o transporte destes equipamentos desde que sejam respeitadas determinadas condições.

No entanto, as autoridades deixam uma recomendação clara: sempre que possível, estes dispositivos devem viajar na bagagem de cabine.

Porque é que a EASA prefere que viajem consigo?

O motivo é simples: quase todos estes equipamentos utilizam baterias de iões de lítio. Embora sejam seguras em utilização normal, podem sofrer um fenómeno conhecido como thermal runaway (embalamento térmico), provocando incêndios difíceis de controlar caso a bateria esteja danificada, sobreaqueça ou entre em curto-circuito.

Se isso acontecer na cabine, a tripulação consegue atuar rapidamente. Se acontecer no porão, a intervenção é bastante mais limitada, apesar de os aviões possuírem sistemas automáticos de deteção e combate a incêndios. O aumento do número de incidentes levou a EASA a publicar novas recomendações de segurança em 2025.

O que deve fazer se colocar o portátil no porão?

Caso não tenha alternativa e tenha de despachar o computador, tablet ou smartphone, as autoridades recomendam que:

o equipamento esteja completamente desligado (não apenas em suspensão);

esteja protegido contra danos físicos;

não possa ligar-se acidentalmente durante o voo;

utilize baterias originais e em bom estado.

Há um equipamento que nunca deve colocar no porão

Aqui não há dúvidas. As power banks e quaisquer baterias sobresselentes de lítio não podem viajar na bagagem de porão.

Devem ser sempre transportadas na bagagem de mão, protegidas contra curto-circuitos, preferencialmente na embalagem original ou com os contactos isolados.

Além disso:

até 100 Wh são normalmente permitidas;

entre 100 Wh e 160 Wh necessitam, regra geral, de aprovação da companhia aérea;

acima de 160 Wh não são permitidas em voos de passageiros.

E as companhias aéreas podem impor regras diferentes?

Sim. A legislação estabelece os requisitos mínimos de segurança, mas cada companhia aérea pode aplicar regras mais restritivas.

A própria EASA recomenda aos passageiros que consultem sempre as condições da transportadora antes de viajar, pois algumas exigem que qualquer equipamento eletrónico seja retirado da bagagem caso esta seja enviada para o porão à porta do avião.

Então, qual é a resposta?

Em resumo:

✅ Computador portátil : pode seguir no porão, mas é recomendado transportá-lo consigo na cabine.

: pode seguir no porão, mas é recomendado transportá-lo consigo na cabine. ✅ Tablet : permitido no porão, embora a cabine seja a opção recomendada.

: permitido no porão, embora a cabine seja a opção recomendada. ✅ Smartphone : permitido no porão, mas a recomendação continua a ser levá-lo consigo.

: permitido no porão, mas a recomendação continua a ser levá-lo consigo. ❌ Power banks e baterias sobresselentes: proibidas na bagagem de porão.

Onde consultar as regras oficiais?

Se tiver dúvidas antes de viajar, pode consultar diretamente as orientações das autoridades:

A mensagem das autoridades é clara: a lei ainda permite o transporte de computadores, tablets e smartphones na bagagem de porão, mas a evolução das recomendações aponta no sentido contrário.

Sempre que possível, estes dispositivos devem viajar na cabine, onde qualquer incidente com uma bateria de lítio pode ser detetado e controlado de forma muito mais rápida.

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