Nintendo cria museu no Japão para contar uma história centenária

Toda a gente conhece o Super Mario, o Game Boy, a NES ou a Switch. São ícones da Nintendo, que, no entanto, começou por fazer... cartas. Um museu em Kyoto, no Japão, conta uma história que começou em 1889.

Um museu carregado de memórias

A Nintendo, gigante japonesa dos videojogos, deu um passo importante na preservação da sua rica história ao abrir o seu primeiro museu, no Japão.

Localizado em Kyoto, cidade onde a empresa foi fundada em 1889, o museu oferece aos visitantes a oportunidade de explorar mais de um século de inovações e criatividade da Nintendo, que evoluiu de uma fabricante de cartas de jogar para um dos maiores nomes da indústria dos videojogos.

O Museu da Nintendo, oficialmente chamado "Nintendo Museum", está situado no antigo complexo de produção de Uji Ogura, uma fábrica que a empresa utilizou durante décadas para a produção de vários produtos, incluindo cartas e brinquedos.

O edifício, que foi reformado para acomodar o museu, abriga agora uma vasta coleção de objetos históricos, desde os primeiros dias da empresa até às mais recentes inovações tecnológicas.

Ali, os visitantes podem ver uma ampla gama de produtos emblemáticos da Nintendo.

Cartas Hanafuda: A Nintendo foi fundada por Fusajiro Yamauchi em 1889 como uma empresa que produzia cartas Hanafuda, um tipo de baralho tradicional japonês. O museu exibe exemplares dessas cartas, um produto que marcou os primeiros anos da companhia. Brinquedos dos anos 60 e 70: Antes de se tornar conhecida pelos videojogos, a Nintendo passou por uma fase em que fabricava brinquedos. Entre os itens em exposição estão produtos como o Ultra Hand, uma mão extensível criada por Gunpei Yokoi, que foi um sucesso de vendas no Japão. Consolas icónicas: Naturalmente, uma grande parte do museu é dedicada às consolas que tornaram a Nintendo famosa em todo o mundo. Desde a pioneira NES (Nintendo Entertainment System), lançada nos anos 80, até à mais recente Nintendo Switch, o museu oferece uma viagem no tempo pelas consolas e jogos que definiram gerações. A exposição inclui, entre outros, a Super Nintendo, Game Boy, Nintendo 64, e a Wii, destacando o impacto de cada uma no mercado dos videojogos. Jogos históricos: Para além das consolas, o museu apresenta uma vasta coleção de videojogos, incluindo franquias que se tornaram parte do imaginário popular, como Super Mario, The Legend of Zelda, Donkey Kong e Pokémon. A história do desenvolvimento destes jogos, a sua receção pública e o seu impacto cultural são explorados em detalhe, com áreas interativas onde os visitantes podem experimentar alguns desses clássicos. Área interativa e de experimentação: Uma das partes mais emocionantes do museu é a sua área interativa, onde os visitantes podem não só ver a evolução dos produtos da Nintendo, mas também experimentar jogos e consolas que marcaram diferentes épocas. Esta área oferece uma visão única de como a jogabilidade evoluiu ao longo dos anos e como a Nintendo se manteve na vanguarda da inovação.

A cartada da Nintendo

Fundada no final do século XIX, a Nintendo começou como uma empresa modesta que produzia as tais cartas de jogo Hanafuda. Durante as primeiras décadas do século XX, a empresa manteve-se focada em jogos de cartas, mas foi nas décadas de 1960 e 1970 que a Nintendo começou a expandir os seus horizontes.

Sob a liderança de Hiroshi Yamauchi, neto do fundador, a empresa entrou no mercado dos brinquedos e, mais tarde, dos videojogos.

O verdadeiro sucesso internacional da Nintendo começou nos anos 1980 com o lançamento da NES, uma consola que revitalizou a indústria dos videojogos após a crise do setor em 1983. Jogos como Super Mario Bros. e The Legend of Zelda tornaram-se imediatamente populares e consolidaram a Nintendo como uma das empresas mais inovadoras do mercado.

Nos anos seguintes, a Nintendo continuou a inovar com consolas portáteis, como o Game Boy, e sistemas de jogos que mudaram a forma como as pessoas interagiam com os videojogos, como a Wii, que introduziu controlos de movimento no jogo doméstico. Hoje, com o sucesso da Nintendo Switch, a empresa continua a liderar em criatividade e inovação.

Tributo à inovação e criatividade

Desta forma, o Museu da Nintendo é uma homenagem ao legado de uma das empresas mais influentes do mundo dos videojogos. Para os fãs de longa data, é uma oportunidade única de reviver memórias de infância e ver de perto os produtos que definiram a sua paixão pelos jogos.

Para os curiosos ou novos no mundo da Nintendo, o museu oferece uma rica introdução à história e impacto cultural de uma empresa que moldou o entretenimento global.