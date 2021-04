Ninebot apresenta a Segway Apex H2, a mais futurista mota a hidrogénio

A Ninebot, empresa do ecossistema Xiaomi, investiu na Segway que se destacou essencialmente no mercado pelos veículos de micromobilidade que acabaram por revolucionar o mercado.

A Segway Apex H2 agora apresentada, surge como um produto revolucionário que vai conjugar a mobilidade elétrica e o hidrogénio.

Segway Apex H2, a mais futurista mota a hidrogénio

A Ninebot apresentou na China um novo produto que ainda não passa de um conceito, mas que já tem pré-reservas abertas. A Segway Apex H2 é um mota sucessora da Segway Apex, mas, além do design futurista, ainda tem como fator diferenciador a combinação da mobilidade elétrica e a hidrogénio.

Esta Segway Apex H2 será então alimentada de forma híbrida com um motor elétrico e endotérmico, unidos por um cilindro de hidrogénio de liga sólida. Segundo a empresa, o consumo será de uma grama de hidrogénio por quilómetro. No entanto, não é avançada uma autonomia para esta mota.

Dos 0 ao 100 km/h em apenas 4 segundos

A mota a hidrogénio da Segway terá uma potência de 60 kW (80 cv) e será capaz de atingir uma velocidade instantânea dos 0 aos 100 km/h em apenas 4segundos. De recordar que a versão apresentada anteriormente, totalmente elétrica, era capaz de atingir os 100 km/h em apenas 2,9segundos.

Em termos de velocidade máxima, a marca fala que será possível atingir os 150 km/h.

O seu design inclui dois braços oscilantes de um lado, fazendo com que as rodas pareçam estar a flutuar do lado oposto, o que traz ao modelo um ar ainda mais futurista

A nova Segway Apex H2 poderá chegar ao mercado em 2023 com um preço a rondar os 9000 euros (69 999 yuan), considerando a taxa de câmbio atual, numa conversão direta.

Recorde a Segway Apex