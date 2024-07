Nicolás Maduro declara Elon Musk “arqui-inimigo da paz na Venezuela”

Após assumir a vitória das eleições presidenciais venezuelanas, pela qual está a ser acusado de fraude, Nicolás Maduro foi apontado como "ditador" por Elon Musk. Este, por sua vez, foi declarado "arqui-inimigo da paz na Venezuela".

O diretor-executivo da Tesla não esconde o que pensa relativamente aos assuntos quentes, sendo a sua opinião muitas vezes partilhada por via do X. Mais uma vez, recorreu à agora sua plataforma para concordar que o reeleito Presidente da Venezuela Nicolás Maduro é um "ditador".

Após as eleições presidenciais venezuelanas, das quais o candidato do Partido Socialista Unido da Venezuela saiu vencedor, Elon Musk escreveu que os resultados são uma "grande fraude eleitoral cometida por Maduro".

As autoridades adiaram a divulgação dos resultados detalhados dos votos da eleição de domingo, após proclamarem Nicolás Maduro como vencedor com 51% dos votos, contra os 44% para o diplomata Edmundo González. Pelo mundo, muitos estão a ser os líderes a expressarem preocupação relativamente aos resultados, apelando à transparência na contagem dos votos, segundo a Associated Press.

Além da acusação de fraude, no X, Elon Musk partilhou uma publicação de Javier Milei, Presidente da Argentina, que diz que "os dados anunciam uma vitória esmagadora da oposição e o mundo está à espera que o governo reconheça a derrota após anos de socialismo, miséria, decadência e morte".

Em resposta a Elon Musk, Nicolás Maduro disse que o empresário "é a representação da ideologia fascista, anti-natural, anti-sociedade", acrescentando "está desesperado": "Quem se envolver comigo, seca", partilhou o Associated Press.