Não vá ao engano! O passaporte português continua a ter apenas 5 anos de validade

Apesar de o Governo ter anunciado, em 2024, o aumento da validade do passaporte português de cinco para 10 anos, a medida continua por implementar. Mais de dois anos depois, quem pede ou renova este documento continua a receber um passaporte válido por apenas meia década.

Em julho de 2024, o Governo de Luís Montenegro anunciou um conjunto de medidas de simplificação e digitalização dos serviços públicos, entre as quais o alargamento da validade do Passaporte Eletrónico Português (PEP) de cinco para 10 anos.

A alteração pretendia reduzir a frequência com que os cidadãos precisam de renovar o documento, simplificando procedimentos administrativos e evitando deslocações aos serviços de atendimento.

Em dezembro desse ano, foi publicado um despacho que criou um grupo de trabalho responsável pela coordenação do desenvolvimento do novo modelo de passaporte. O documento também estabelecia como objetivo disponibilizar o novo modelo a partir do segundo trimestre de 2026.

Apesar de o prazo ter terminado em junho, em outubro a alteração continua sem produzir efeitos práticos para os cidadãos.

Quem renova o passaporte continua a encontrar cinco anos de validade

A situação foi recentemente destacada pelo deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, que criticou o tempo necessário para concretizar uma alteração anunciada há mais de dois anos.

Porque é que as reformas nunca saem do papel: exemplo prático. https://t.co/d84i48DXYi — Carlos Guimarães Pinto (@cgpliberal) October 6, 2026

De facto, a legislação continua a estabelecer um prazo de validade de cinco anos para o passaporte comum, apesar dos anúncios e dos trabalhos preparatórios para o novo modelo.

A situação também tem sido discutida no Reddit, onde utilizadores partilham experiências de renovação e referem que os documentos continuam a ser emitidos com a validade habitual.

Quando entra em vigor a validade de 10 anos?

Para já, não há uma nova data oficial confirmada para a disponibilização do passaporte com validade de 10 anos, tendo o prazo inicialmente previsto sido ultrapassado.

Assim sendo, embora o Governo tenha anunciado o alargamento da validade do passaporte português para 10 anos, a legislação atualmente aplicável continua a estabelecer um prazo de cinco anos.