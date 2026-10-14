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Não vá ao engano! O passaporte português continua a ter apenas 5 anos de validade

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Apesar de o Governo ter anunciado, em 2024, o aumento da validade do passaporte português de cinco para 10 anos, a medida continua por implementar. Mais de dois anos depois, quem pede ou renova este documento continua a receber um passaporte válido por apenas meia década.

Em julho de 2024, o Governo de Luís Montenegro anunciou um conjunto de medidas de simplificação e digitalização dos serviços públicos, entre as quais o alargamento da validade do Passaporte Eletrónico Português (PEP) de cinco para 10 anos.

A alteração pretendia reduzir a frequência com que os cidadãos precisam de renovar o documento, simplificando procedimentos administrativos e evitando deslocações aos serviços de atendimento.

Em dezembro desse ano, foi publicado um despacho que criou um grupo de trabalho responsável pela coordenação do desenvolvimento do novo modelo de passaporte. O documento também estabelecia como objetivo disponibilizar o novo modelo a partir do segundo trimestre de 2026.

Apesar de o prazo ter terminado em junho, em outubro a alteração continua sem produzir efeitos práticos para os cidadãos.

Quem renova o passaporte continua a encontrar cinco anos de validade

A situação foi recentemente destacada pelo deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, que criticou o tempo necessário para concretizar uma alteração anunciada há mais de dois anos.

De facto, a legislação continua a estabelecer um prazo de validade de cinco anos para o passaporte comum, apesar dos anúncios e dos trabalhos preparatórios para o novo modelo.

A situação também tem sido discutida no Reddit, onde utilizadores partilham experiências de renovação e referem que os documentos continuam a ser emitidos com a validade habitual.

Quando entra em vigor a validade de 10 anos?

Para já, não há uma nova data oficial confirmada para a disponibilização do passaporte com validade de 10 anos, tendo o prazo inicialmente previsto sido ultrapassado.

Assim sendo, embora o Governo tenha anunciado o alargamento da validade do passaporte português para 10 anos, a legislação atualmente aplicável continua a estabelecer um prazo de cinco anos.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
passaporte

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  1. Avatar de primo_do_tio
    primo_do_tio

    Ou seja, uma comissão de estudo em 2 anos não produziu nada! Gostaria de saber quanto custou este grupo de trabalho…

    Responder
  2. Avatar de B@rão Vermelho
    B@rão Vermelho

    Pelo menos mantem o preço nos 65€ o que já é muito bom, o meu primeiro passaporte custou 5 mil $ (25€) e 10 anos de validade, os seguintes 65€ com 5 anos

    Responder
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