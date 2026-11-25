A ideia de que o telemóvel escuta as conversas para depois mostrar anúncios relacionados é uma desconfiança muito difundida, e Adam Mosseri, responsável pelo Instagram, voltou a abordá-la.

Num vídeo publicado no Instagram, o responsável refere que a questão lhe é colocada com frequência e, noutro vídeo partilhado anteriormente, já tinha explicado que a plataforma segmenta anúncios com base em dados de anunciantes, na interação dos utilizadores e em padrões de interesse.

Segundo Mosseri, o Instagram não escuta através do microfone, nem da câmara, nem de “qualquer outro dispositivo de gravação”, o que, nas suas palavras, seria uma violação flagrante da política da empresa.

Então, porque aparecem anúncios a seguir às conversas?

Reconhecendo que é comum falarmos de um produto e vermos pouco depois um anúncio sobre ele, Mosseri apresentou três explicações:

A primeira é que o utilizador pode já ter visto o anúncio no Instagram algumas vezes, o que terá mantido o produto presente no seu pensamento e tornado mais provável que o mencionasse numa conversa.

é que o utilizador pode já ter visto o anúncio no Instagram algumas vezes, o que terá mantido o produto presente no seu pensamento e tornado mais provável que o mencionasse numa conversa. A segunda é que, quando um tema nos ocupa a cabeça, tendemos a reparar mais nele, quer no mundo real quer ao percorrer a aplicação.

é que, quando um tema nos ocupa a cabeça, tendemos a reparar mais nele, quer no mundo real quer ao percorrer a aplicação. A terceira explicação assenta na informação de que a plataforma dispõe, uma vez que Mosseri afirma que o Instagram usa dados sobre o utilizador, sobre os seus amigos e sobre pessoas semelhantes a ambos para mostrar anúncios que possam ser do seu interesse. É comum que os amigos conversem sobre os mesmos temas e o Instagram sabe quem são.

Segundo Mosseri, o objetivo da publicidade é mostrar o que interessa ao utilizador, conteúdos que ele possa querer comentar, e não conteúdos irrelevantes, que não seriam úteis nem para quem vê nem para o anunciante.

Assim, entende-se que o Instagram não precisa de ouvir ninguém, uma vez que a atividade do próprio utilizador, a dos seus contactos e o comportamento de pessoas com interesses semelhantes já permitem antecipar o que poderá querer comprar.

Além disso, a recolha de dados da Meta vai além do Instagram e do Facebook, porque diversas empresas enviam à Meta informação sobre o que os utilizadores consultam nos seus serviços.