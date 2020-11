As atualizações do Windows 10 têm trazido problemas sérios aos utilizadores. As falhas são constantes e muitas vezes impedem a correta utilização deste sistema, o que deixa os utilizadores frustrados.

Se a última grande configuração não trouxe problemas visíveis, o mesmo não pode ser dito da última Patch Tuesday.

Novos problemas com atualizações do Windows 10

As atualizações que a Microsoft tem lançado trouxeram muitas novidades e melhorias que os utilizadores têm conseguido explorar e aproveitar. Se as maiores chegaram com a atualização de outubro, a Patch Tuesday não deixou de corrigir muitos problemas.

Foi precisamente esta última que trouxe também os últimos problemas ao Windows 10 e que está a afetar os utilizadores. Neste caso concreto, o problema está na atualização do Office 365, impedindo a realização deste processo sempre que o tentam trazer.

Problemas a atualizar o Office 365

Em concreto, o problema está numa outra situação e que levou a que vários certificados que fossem removidos e que são essenciais. Ao serem removidos, estes perdem a capacidade de dar confiança e criam outros problemas.

Claro que, ao tentarem fazer a atualização do Office 365, os utilizadores recebem uma mensagem de erro. Esta não é clara e não dá nenhuma informação concreta ao utilizador: “Download of Office 365 file failed, error =“.

Microsoft já reconheceu este problema

A Microsoft já reconheceu o problema, explicado em detalhe a causa e as condições que provocam a falha destes vários problemas. Assumiu também que está já a trabalhar numa solução, que deverá lançar em breve.

Esta é mais uma situação anormal e que impede o Windows 10 e os seus componentes de funcionarem de forma correta. Não sendo um problema grande, tem um impacto relevante para os utilizadores.