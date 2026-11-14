Não comece o inverno sem este equipamento em casa: aproveite a Black Friday antecipada!

Com a aproximação de um inverno que se prevê extraordinariamente rigoroso, com a possibilidade de períodos de chuva muito intensa e vento forte, ter uma fonte de energia alternativa em casa pode revelar-se muito útil. Assim sendo, a Black Friday representa uma boa oportunidade para comprar uma estação de energia portátil e preparar-se para eventuais falhas no fornecimento de eletricidade.

O inverno traz habitualmente condições meteorológicas adversas, que podem provocar danos nas infraestruturas elétricas e interrupções no fornecimento de energia. Em situações de maior gravidade, algumas habitações podem ficar sem eletricidade durante várias horas ou até mais tempo. Assim, ter uma solução de reserva permite manter alguns equipamentos essenciais em funcionamento e reduzir os constrangimentos provocados por uma falha prolongada.

Ainda não tem uma estação de energia portátil de reserva?

Num contexto de potenciais falhas de eletricidade, ganham protagonismo as estações de energia portáteis, dispositivos que integram baterias recarregáveis de elevada capacidade e permitem alimentar diferentes equipamentos elétricos sem depender da rede pública. Consoante a capacidade e a potência do modelo, podem ser utilizadas para carregar telemóveis, alimentar computadores portáteis, manter o router ligado, desde que a rede do operador continue disponível, ou até alimentar determinados eletrodomésticos.

Ao contrário dos geradores tradicionais, estas estações funcionam sem combustível e não produzem gases de escape ou monóxido de carbono durante a utilização. Por isso, podem ser utilizadas no interior das habitações, respeitando sempre as instruções de segurança do fabricante e garantindo que as entradas e saídas de ventilação não ficam obstruídas.

Muitos modelos permitem ainda o carregamento através de painéis solares, uma funcionalidade que pode ajudar a recuperar alguma autonomia energética, embora a produção dependa das condições de exposição solar.

À medida que nos aproximamos da Black Friday, vai sendo possível aproveitar ofertas antecipadas em inúmeras categorias, nomeadamente na das estações de energia. Afinal, uma vez que este tipo de equipamento não é barato, estes dias representam uma oportunidade para procurar bons descontos.

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