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Musk promete ações da SpaceX às crianças dos EUA: oferta vale $10,7 mil milhões

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Elon Musk anunciou que pretende oferecer uma ação da SpaceX a cada criança dos Estados Unidos em 2027, numa iniciativa que poderá representar uma distribuição de títulos avaliada em mais de 10 mil milhões de dólares.

Em resposta a um anúncio da Anthropic, que pretende canalizar parte do seu capital para um fundo destinado a apoiar causas de interesse público, a promessa de Elon Musk surge numa altura em que as grandes empresas tecnológicas enfrentam uma pressão crescente relativamente ao impacto económico e social da Inteligência Artificial (IA).

SpaceX poderá distribuir ações no valor de 10,7 mil milhões de dólares

O empresário afirmou que, no próximo ano, pretende oferecer uma das suas ações da SpaceX a cada criança norte-americana, acrescentando que esta será a primeira de várias iniciativas semelhantes. Contas feitas, considerando os cerca de 73 milhões de menores de 18 anos que vivem nos Estados Unidos e o valor de aproximadamente 146 dólares por ação, registado no fecho da sessão de sexta-feira, a distribuição poderá atingir os 10,7 mil milhões de dólares.

A SpaceX entrou em bolsa em junho de 2026 e é apresentada como uma empresa avaliada em cerca de dois biliões de dólares, com atividades nos setores aeroespacial e da IA.

Apesar da dimensão do anúncio, há várias questões por esclarecer, nomeadamente a forma como as ações serão distribuídas, os critérios de elegibilidade e as condições em que os menores poderão deter ou movimentar estes títulos.

Anúncio surge após iniciativa da Anthropic

A declaração de Musk surge na sequência de um anúncio da Anthropic, que revelou a intenção de reservar pelo menos 5% das suas ações, avaliadas em cerca de 48 mil milhões de dólares, para um fundo de benefício público.

O objetivo passa por financiar organizações sem fins lucrativos e, eventualmente, realizar distribuições diretas a determinadas populações, procurando atenuar algumas das consequências económicas e sociais da IA, incluindo os seus efeitos no emprego.

Em resposta, Musk defendeu que as ações deveriam ser entregues diretamente à população, apontando a sua própria proposta como exemplo dessa abordagem.

Para já, o anúncio não constitui uma distribuição confirmada, uma vez que Musk ainda não apresentou um calendário detalhado, regras de atribuição ou um mecanismo operacional para concretizar a promessa.

Ainda assim, a eventual distribuição de ações da SpaceX poderá permitir que milhões de jovens norte-americanos tenham uma participação direta numa das maiores empresas tecnológicas dos Estados Unidos.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
ações dinheiro Elon Musk spacex

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