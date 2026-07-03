Multa por ter máquina de lavar/secar na varanda em Portugal? O que diz a lei
Colocar a máquina de lavar/secar roupa na varanda ou terraço pode parecer uma solução prática para quem tem pouco espaço em casa. Mas será que é legal em Portugal?
Em Portugal
Em Portugal, não existe uma lei que proíba diretamente ter uma máquina de lavar/secar na varanda. O que conta é o impacto da utilização.
Na prática, a situação pode ser enquadrada em três níveis:
- Regulamento do condomínio: muitos prédios proíbem a colocação de equipamentos visíveis na fachada ou que alterem a estética do edifício. A violação destas regras pode dar origem a multas internas.
- Ruído e incómodo: se a máquina causar vibração ou barulho excessivo, pode ser considerada uma atividade incómoda ao abrigo das regras de convivência entre condóminos.
- Drenagem de água: descargas inadequadas para a rua ou para varandas inferiores também podem violar regulamentos municipais.
Ou seja, o problema raramente é a máquina em si, mas sim o efeito que provoca no edifício e nos vizinhos.
Em Espanha
Em Espanha, algumas autarquias já chegaram a aplicar coimas que podem atingir os três mil euros a moradores que coloquem máquinas de lavar roupa em varandas ou terraços, especialmente quando estes equipamentos são utilizados durante a noite para aproveitar tarifas de eletricidade mais baixas.
Segundo o El Español, a regulamentação varia de município para município, sendo cada autarquia responsável por definir os horários de silêncio e os valores das respetivas multas, que podem diferir consoante as normas locais em vigor.
Qualquer dia vai ser proibido respirar…
… ou existir, sequer!!! enfim
Eu e os meus vizinhos estamos lixados então…o prédio foi construído com a instalação da máquina de lavar e secar nas varandas…não sei como se vai fazer agora.
Dado o assunto acrescento: grande parte das varandas em prédios habitacionais multifamiliares são consideradas “espaços comuns” quando são teto e cobertura da varanda do piso inferior, ou seja, a varanda não pertence ao proprietário da fração/andar/piso, mas ao condomínio.
É uma parte comum de uso exclusivo da fracção que lhe dá acesso. Como tal, sendo de uso exclusivo, tem de velar pela boa manutenção superficial, não fazer furos, não ter vasos que possam impactar na drenagem ou acumulação permanente de água que possa gerar infiltrações.