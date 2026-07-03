Multa por ter máquina de lavar/secar na varanda em Portugal? O que diz a lei

Colocar a máquina de lavar/secar roupa na varanda ou terraço pode parecer uma solução prática para quem tem pouco espaço em casa. Mas será que é legal em Portugal?

Em Portugal

Em Portugal, não existe uma lei que proíba diretamente ter uma máquina de lavar/secar na varanda. O que conta é o impacto da utilização.

Na prática, a situação pode ser enquadrada em três níveis:

Regulamento do condomínio : muitos prédios proíbem a colocação de equipamentos visíveis na fachada ou que alterem a estética do edifício. A violação destas regras pode dar origem a multas internas.

: muitos prédios proíbem a colocação de equipamentos visíveis na fachada ou que alterem a estética do edifício. A violação destas regras pode dar origem a multas internas. Ruído e incómodo : se a máquina causar vibração ou barulho excessivo, pode ser considerada uma atividade incómoda ao abrigo das regras de convivência entre condóminos.

: se a máquina causar vibração ou barulho excessivo, pode ser considerada uma atividade incómoda ao abrigo das regras de convivência entre condóminos. Drenagem de água: descargas inadequadas para a rua ou para varandas inferiores também podem violar regulamentos municipais.

Ou seja, o problema raramente é a máquina em si, mas sim o efeito que provoca no edifício e nos vizinhos.

Em Espanha

Em Espanha, algumas autarquias já chegaram a aplicar coimas que podem atingir os três mil euros a moradores que coloquem máquinas de lavar roupa em varandas ou terraços, especialmente quando estes equipamentos são utilizados durante a noite para aproveitar tarifas de eletricidade mais baixas.

Segundo o El Español, a regulamentação varia de município para município, sendo cada autarquia responsável por definir os horários de silêncio e os valores das respetivas multas, que podem diferir consoante as normas locais em vigor.