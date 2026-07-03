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Multa por ter máquina de lavar/secar na varanda em Portugal? O que diz a lei

· Notícias 5 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. Filipe says:
    3 de Julho de 2026 às 11:11

    Qualquer dia vai ser proibido respirar…

    Responder
  2. Vasco says:
    3 de Julho de 2026 às 11:21

    Eu e os meus vizinhos estamos lixados então…o prédio foi construído com a instalação da máquina de lavar e secar nas varandas…não sei como se vai fazer agora.

    Responder
  3. Paulex says:
    3 de Julho de 2026 às 11:56

    Dado o assunto acrescento: grande parte das varandas em prédios habitacionais multifamiliares são consideradas “espaços comuns” quando são teto e cobertura da varanda do piso inferior, ou seja, a varanda não pertence ao proprietário da fração/andar/piso, mas ao condomínio.

    Responder
    • GM says:
      3 de Julho de 2026 às 12:16

      É uma parte comum de uso exclusivo da fracção que lhe dá acesso. Como tal, sendo de uso exclusivo, tem de velar pela boa manutenção superficial, não fazer furos, não ter vasos que possam impactar na drenagem ou acumulação permanente de água que possa gerar infiltrações.

      Responder

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