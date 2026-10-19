Mulher detida por bloquear robô de entregas em protesto contra a perda de empregos

Uma mulher foi detida em Filadélfia, nos Estados Unidos, depois de impedir a circulação de um robô de entregas da Uber, numa ação de protesto contra a substituição de trabalhadores humanos por sistemas autónomos.

Protesto contra a automatização termina em detenção

Carolyn Marvin foi detida pela polícia de Filadélfia e acusada de conduta desordeira após bloquear a passagem de um robô de entregas associado à Uber. A mulher terá recusado afastar-se do equipamento, apesar das indicações das autoridades presentes no local.

Em declarações ao canal de televisão ABC13, Marvin explicou que a sua atitude tinha uma motivação laboral. Segundo afirmou, considera que estes dispositivos estão a retirar oportunidades de emprego aos estafetas humanos. Por esse motivo, adotou uma forma de protesto direto, colocando-se à frente dos robôs sempre que os encontrava na via pública, com o objetivo de impedir que continuassem o percurso.

A situação levou à intervenção policial. Depois de a mulher não cumprir a ordem para desimpedir a passagem, os agentes algemaram-na e procederam à detenção. O episódio foi gravado em vídeo e acabou por atrair a atenção dos meios de comunicação social.

Robôs de entregas geram polémica nas ruas

Os robôs autónomos utilizados para transportar encomendas já se tornaram relativamente habituais no centro de Filadélfia. Embora estas soluções tecnológicas procurem tornar as entregas mais eficientes, a sua presença também tem provocado contestação por parte de quem receia as consequências da automatização.

O caso de Carolyn Marvin não é, aliás, o primeiro episódio de confronto envolvendo este tipo de equipamento na cidade. No início deste ano, outro robô de entregas foi derrubado na zona de Center City, num incidente que também evidenciou a resistência de algumas pessoas à crescente presença destas máquinas no espaço urbano.

A controvérsia ultrapassa a utilização de robôs para transportar refeições ou encomendas. A expansão de veículos autónomos, como os robotáxis, e de agentes de inteligência artificial está a alimentar um debate cada vez mais relevante sobre o futuro de várias profissões.

Os trabalhadores de setores particularmente expostos à automatização receiam que as empresas reduzam a necessidade de mão de obra humana para cortar custos e acelerar operações. Entre as principais preocupações está a possibilidade de os profissionais com menos alternativas de reconversão enfrentarem maiores dificuldades para encontrar emprego.

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