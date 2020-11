Mozilla: Estes são os dispositivos que mais violaram a sua privacidade em 2020

Se este ano a palavra mais em voga não fosse confinamento (e eventualmente pandemia), haveria de ser seguramente “privacidade”. Este termo, que por muitas pessoas é mal interpretado e usado, tem tecnicamente uma intenção de alerta. Assim, a Fundação Mozilla, a “dona” do Firefox, elaborou uma lista dos dispositivos que em 2020 mais violaram a privacidade dos utilizadores.

A organização desenhou uma lista de gadgets que considera seguros e deixou outros com a etiqueta “Privacy Not Included”. Vamos conhecer essa lista.

Privacidade é uma das palavras do ano… ou a falta dela!

Estamos a chegar ao fim do ano e, como sempre, as empresas gostam de fazer uma retrospetiva do que aconteceu no ano e o que mais foi marcante. Assim, a Fundação Mozilla reúne um grupo de dispositivos com base nos seus critérios de privacidade.

Aproveitando a época de consumo, porque as pessoas querem comprar gadgets para o Natal, a ideia é fornecer aos consumidores uma maneira fácil de julgar se um produto reúne inúmeras informações pessoais. As políticas de privacidade das empresas e escândalos anteriores pesam muito nesta lista.

Portanto, se vai ligar ao trabalho feito, não estranhe ver o Facebook e a Amazon no alvo das críticas e excluídos das escolhas dos responsáveis da Mozilla.

A dona do Firefox divide os dispositivos em quatro categorias: “não assustador”, “um pouco assustador”, “assustador” e “muito assustador”. Conforme poderemos ver, os piores produtos ficam nesta última categoria. Assim, a Mozilla, na sua vertente sem fins lucrativos, avaliados os que falharam totalmente a atender aos seus padrões de privacidade.

Dispositivos que mais violaram a sua privacidade em 2020

Os “investigadores” da Mozilla avaliaram 130 produtos populares. Alguns, como a maioria dos gadgets da Amazon e do Facebook, enquadram-se na categoria “super assustador”. São dispositivos como os Oculus Quest 2 VR (ambos do Facebook), os dispositivos inteligentes Echo Show e Echo Dot, as pulseiras fitness Halo, câmaras e campainhas de segurança Ring — todos da Amazon. Aliás, da Amazon, segundo os padrões da Mozilla, só o Kindle e os Echo Buds atendem aos padrões de privacidade aceitáveis.

Além de listar os produtos, a organização vai ainda mais além e é mesmo contundente “não compre nada do Facebook”. O Google, que tem algumas violações de privacidade no seu histórico, saiu-se melhor do que os seus concorrentes, mas ainda assim um número considerável de dispositivos estão na fatídica lista da Mozilla.

O Nest Mini, Nest Audio, o termostato Nest, câmaras de segurança Nest e o detetor de fumo Nest Protect ficaram na categoria “muito assustador”. Os auscultadores sem fio Pixel Buds, por sua vez, receberam apenas o rótulo de “um pouco assustador”.

Para justificar estas posições, a Mozilla admite que o Google “recolhe uma tonelada de dados sobre o utilizador”. Contudo, ao oferecer ferramentas que tornam possível limitar esta recolha através das suas configurações, a empresa, naquilo que envolve a privacidade, “parece fazer um trabalho melhor do que outras empresas de tecnologia”.

PS5, XBOX e Apple passam no teste

A Apple, que há algum tempo vem a insistir na tecla da privacidade em todo o seu ecossistema, saiu praticamente ilesa. O Apple Watch 6, os AirPods e AirPods Pro, a Apple TV 4K e a coluna HomePod caíram na categoria “um pouco assustador” — a menos preocupante.

As consolas Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X e Series S também não são nada de mais no que diz respeito a ameaças à privacidade, de acordo com a lista da Mozilla. Por outro lado, descobriu-se que os dispositivos de entretenimento doméstico, como os da Roku, estão entre os que oferecem menos proteção de dados.

Conforme poderemos ver, os produtos destas marcas representam apenas uma fração dos itens que a Mozilla destacou no seu relatório. Grande parte da lista é composta de dispositivos domésticos inteligentes, e felizmente só um ou outro trazem grande risco.

Deixamos 20 produtos que são dos mais “castigados” pela falta de privacidade:

Privacy Not Included