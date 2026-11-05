Motorola Signature 27: mercado dos smartphones vai mudar com este novo topo de gama

Já se vinha a falar de novidades há algum tempo para o lado da Motorola. Sabia-se que a empresa preparava algo completamente diferente e que prometia mudar o mercado. O que não se esperava era que o novo motorola signature 27 trouxesse tanto. O mercado dos smartphones vai mesmo ter de mudar com este novo topo de gama.

Motorola Signature 27 promete mudar o mercado

A Motorola acaba de oficializar o lançamento do seu mais recente topo de gama, o motorola signature 27. A marca faz aposta pesada para o segmento premium, integrando hardware de topo e uma enorme bateria de 7.000 mAh que representa um aumento de 35% de capacidade face ao modelo anterior.

No carregamento rápido, o sistema de 90 W recupera energia suficiente para o quotidiano em 12 minutos, existindo também a opção sem fios de 50 W que completa a carga em cerca de 80 minutos.

Na frente do dispositivo surge um dos seus maiores destaques práticos: um ecrã Extreme AMOLED Duo Tandem. O painel alcança um pico impressionante de 12.000 nits, garantindo visibilidade total mesmo sob o sol direto mais intenso de verão.

Esta tecnologia com duas camadas sobrepostas oferece ainda resolução 1.5K, calibração validada pela Pantone e um consumo 34% mais eficiente em comparação com os ecrãs tradicionais.

Desempenho e fotografia avaliada pela DXOMARK

O motor do signature 27 é o novíssimo processador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 da Qualcomm. Para evitar estrangulamentos térmicos em sessões pesadas de jogos ou tarefas pesadas de inteligência artificial, o telemóvel conta com o sistema de dissipação ArcticMesh, que recorre a gel com microdiamantes e a uma câmara de vapor 40% maior.

A conectividade também dá um salto notório com o suporte para redes Wi-Fi 8 e uma disposição interna de seis antenas dedicadas.

No departamento fotográfico, o conjunto conquistou o selo Gold Label nos testes da conceituada DXOMARK. O sensor principal é o Sony LYTIA L910 de 50 MP com tecnologia LOFIC e estabilização ótica, acompanhado por uma potente teleobjetiva periscópica de 200 MP capaz de atingir um zoom alargado de até 100x.

A marca estreou ainda um sensor de ação EVS dedicado, concebido expressamente para captar movimentos ultrarrápidos sem arrastamento.

Áudio Bang & Olufsen e foco absoluto na segurança

O signature 27 é o único modelo comercial a incorporar uma solução de áudio afinada pela prestigiada Bang & Olufsen. As funcionalidades de software recorrem à infraestrutura Gemini Intelligence da Google e ao Motorola Qira, facilitando automações de texto com a ferramenta Rambler e traduções em tempo real.

A construção aposta em materiais resistentes como cerâmica, vidro Corning Gorilla Glass Ceramic 3 e certificações industriais IP68, IP69 e militar MIL-STD-810H.

No software e na privacidade reside outro detalhe diferenciador para utilizadores avançados. Trata-se do primeiro equipamento da marca compatível de raiz com o GrapheneOS, o sistema operativo aberto concebido para isolamento e proteção de dados.

Para garantir longevidade aos compradores, estão asseguradas sete grandes atualizações do sistema Android e sete anos de patches de segurança contínuos.

Preço e disponibilidade em Portugal

O motorola signature 27 estará disponível, em breve, por um preço de venda recomendado de 1899,00 euros em motorola.pt e nos canais habituais, com uma oferta de lançamento que inclui um moto watch ultra e moto sound flow, num valor total de 628 euros.

A pré-venda em motorola.pt acontece a partir de 16 de novembro, com lançamento previsto para 3 de dezembro.