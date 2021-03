A Motorola foi uma das primeiras marcas a abraçar o mercado dos smartwatches com o Moto 360. As suas propostas traçaram o que foi a linha usada por outras marcas, até que acabou por acabar por desistir deste mercado, e até de outros.

Em 2019 esta marca acabou por voltar ao mercado, mas já noutras mãos e com outras ideias e outros conceitos. Agora parece que se prepara para regressar com várias propostas, mas desta vez resolveu seguir um marco com provas dadas.

Novidades em breve vindas do Moto

Depois de muitas voltas e muitos donos, a Motorola parece ter seguido uma linha diferente. Manteve o controlo dos smartphones, mas vendeu a sua marca associada aos smartwatches à eBuyNow. Isto permitiu que surgissem novidades, ainda que não muito significativas até agora.

Agora tudo parece ir mudar, de acordo com uma apresentação feita. Os planos para o futuro mostram que vão chegar novos smartwatches, alinhados com o que está definido. Ao todo vão ser 3 novos relógios, aumentando assim a oferta desta marca.

Apple Watch como inspiração para smartwatches

Como pode ser visto no cronograma que foi revelado, tudo deverá acontecer entre junho e julho deste ano. Para iniciar este processo de novidades, deve surgir um novo Moto G, que segue a linha tradicional e que o modelo anterior tinha.

Um mês depois devem ser reveladas mais 2 novidades. Falamos dos Moto Watch e Moto One. O destaque aqui vai para o primeiro modelo, que parece claramente inspirado no Apple Watch e que é atualmente o smartwatch mais relevante do mercado.

Relógios para atacar o mercado

Ainda sem grande informação, há algumas expectativas que parecem óbvias. Estes 3 smartwatches devem vir equipados com o novo SoC Snapdragon Wear 4100, fruto de uma parceria destas marcas. Além disso, o Watch OS deverá ser o sistema que estará na base destes relógios.

Com uma concorrência cada vez mais forte, será interessante ver como estes modelos vão agradar ao mercado. Para além do Apple Watch, há muitas marcas (Huawei e Samsung) a vingar no campo dos smartwatches e com propostas muito interessantes, fora do espectro da Google.