MONAKA: a próxima revolução digital será definida pela eficiência e não só pela velocidade

Durante décadas, a evolução tecnológica foi medida numa única dimensão: desempenho. O processador mais rápido, o supercomputador mais potente ou o data center com maior capacidade eram os indicadores que definiam liderança. Mas a era da Inteligência Artificial está a mudar essa lógica.

MONAKA: nova geração de processadores para ambientes modernos de IA

Hoje, o verdadeiro desafio não é apenas processar mais dados. É fazê-lo de forma sustentável, eficiente e economicamente viável.

É neste contexto que projetos como o FUJITSU-MONAKA assumem uma relevância estratégica. Desenvolvido com base na experiência acumulada pela Fujitsu em sistemas de computação avançada, incluindo o supercomputador Fugaku, o processador MONAKA representa uma nova geração de processadores concebidos para responder às exigências dos ambientes modernos de IA, análise de dados e simulação científica, combinando elevado desempenho com uma forte aposta na eficiência energética.

A necessidade desta mudança é evidente. A adoção massiva de Inteligência Artificial está a provocar um crescimento sem precedentes da capacidade computacional necessária para treinar modelos, analisar dados e suportar serviços digitais. Em paralelo, os data centers tornaram-se uma infraestrutura crítica para a economia digital, mas também um dos maiores consumidores de energia. A indústria enfrenta assim um dilema: como continuar a inovar sem aumentar proporcionalmente o consumo energético?

A resposta passa por repensar a arquitetura dos sistemas de computação. O processador MONAKA surge precisamente com esse objetivo, apostando numa arquitetura baseada em Arm, otimizada para ambientes de IA, HPC e análise avançada de dados, procurando equilibrar desempenho, segurança e eficiência energética. Segundo a Fujitsu, o processador foi concebido para responder às necessidades dos centros de dados da próxima geração e contribuir para infraestruturas digitais mais sustentáveis. Para Portugal, esta discussão tem uma importância particular.

Portugal está a investir

O país está a investir em transformação digital, Inteligência Artificial, investigação científica e modernização da Administração Pública. Universidades, centros de investigação, hospitais e empresas necessitam cada vez mais de capacidade computacional para desenvolver novos medicamentos, melhorar a gestão energética, criar modelos preditivos industriais ou acelerar a inovação científica.

Contudo, o acesso a poder computacional não pode ser analisado apenas sob a perspetiva tecnológica. Deve ser encarado como um fator de competitividade económica e de soberania digital. Os países que conseguirem combinar capacidade de processamento, talento e sustentabilidade estarão melhor posicionados para liderar a próxima fase da economia digital.

O processador MONAKA simboliza precisamente esta mudança de paradigma. A questão deixa de ser apenas "quanto conseguimos processar?" para passar a ser "quanto conseguimos criar, inovar e transformar com cada watt consumido?".

Num mundo em que a Inteligência Artificial cresce exponencialmente e em que a sustentabilidade deixou de ser opcional, a eficiência computacional tornar-se-á um dos principais indicadores de inovação. Os vencedores da próxima década não serão necessariamente aqueles que possuírem mais capacidade de computação, mas sim aqueles que conseguirem utilizá-la de forma mais inteligente.

E é por isso que projetos como o processador MONAKA merecem atenção. Porque representam algo maior do que um novo processador. Representam uma visão para o futuro da computação: mais sustentável, mais eficiente e preparada para responder aos desafios da era da Inteligência Artificial.

O processador MONAKA é o sucessor do processador A64FX, instalado na partição supercomputador Português Deucalion.

Artigo de opinião da Fsas Technologies – para mais informação contacte-nos