Moeda dos Xutos e Pontapés entrou hoje em circulação. Posso pagar com ela?

A nova moeda de cinco euros, dedicada aos Xutos e Pontapés, entrou esta quarta-feira, dia 4 de setembro de 2024, em circulação. Por não ser apenas para colecionadores, poderá estar a perguntar-se: posso pagar com ela?

Esta quarta-feira, o Banco de Portugal colocou em circulação uma moeda de coleção, no valor de cinco euros, dedicada aos Xutos e Pontapés, no âmbito de uma série da Casa da Moeda dedicada aos músicos portugueses.

Esta é a sexta moeda de cinco euros de coleção que o Banco de Portugal colocou em circulação este ano. As novas moedas são distribuídas por intermédio de bancos e demais instituições de crédito e tesourarias do Banco de Portugal, bem como nas lojas da Imprensa Nacional – Casa da Moeda.

Posso pagar com a moeda de cinco euros dedicada aos Xutos e Pontapés?

As novas moedas têm um valor facial de cinco euros, pelo que valem tanto como as notas de cinco euros. Portanto, se receber um pagamento ou um troco com elas, pode usá-las, desde que sejam aceites como meio de pagamento. O valor destas moedas é o mesmo que o das moedas e notas correntes.

Por se tratarem de moedas visivelmente diferentes, o Banco de Portugal disponibiliza as características de cada uma das novas moedas de coleção.

Mais do que isso, por forma a detetar uma moeda falsa, verifique os vários elementos de segurança da moeda, prestando especial atenção aos relevos, aos bordos e às propriedades magnéticas de algumas moedas.

De ressalvar que as moedas emitidas para fins numismáticos ou de coleção, como é o caso, apenas estão autorizadas em Portugal, pelo que não são de aceitação obrigatória no estrangeiro.

Por cá, os operadores económicos (supermercados ou outros estabelecimentos, por exemplo) não podem recusar as moedas de coleção, ainda que ninguém seja obrigado a receber, num único pagamento, mais do que 50 moedas.

O consumidor individual, por sua vez, não é obrigado a aceitá-las, podendo solicitar que a mesma quantia seja recebida de outra forma.

As máquinas de pagamento automático estão calibradas de acordo com as notas e as moedas de uso corrente. Tendo em conta que não há moedas de cinco euros e de 7,50 euros de uso corrente, as moedas comemorativas destes valores, como é o caso desta dedicada aos Xutos e Pontapés, não deverão poder ser usadas nas máquinas.

Já as moedas comemorativas de dois euros, cujas características são muito semelhantes às das moedas de dois euros correntes, não deverão levantar problemas a este nível.