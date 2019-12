A Boeing é concorrente da SpaceX num projeto da NASA e tem na sua cápsula CST-100 Starliner um forte investimento para o futuro do transporte de astronautas da Terra para a ISS.

Nos últimos dias, realizou uma missão que falhou no objetivo principal… Contudo, foi ainda possível realizar uma aterragem segura e histórica! Não obstante, os desafios para o futuro são muitos.

O lançamento da cápsula CST-100 Starliner da Boeing foi feito no dia 20 de dezembro ao final da manhã. O acompanhamento foi feito em direto no Pplware, sendo que nos primeiros minutos tudo correu bem.

No entanto, como demos a conhecer, a missão não foi bem sucedida! A cápsula Boeing CST-100 Starliner não conseguiu alcançar a Estação Espacial Internacional (ISS), que era o objetivo primário do teste.

Apesar dos entraves encontrados, a Boeing e a NASA conseguiram lidar bem com a situação. Desse modo, mesmo não tendo sido cumprida chegada à ISS, foi possível ainda fazer regressar a cápsula à superfície terrestre.

O regresso à Terra da cápsula CST-100 Starliner

Tal foi conseguido às 12:58 deste domingo, hora de Lisboa, no Porto Espacial White Sands, localizado no Novo México. Segundo a NASA, a missão teve várias tarefas que foram concretizas e que culminaram com o seu regresso à Terra!

Parabéns às equipas da NASA e da Boeing pela aterragem do Starliner. As partes mais difíceis deste teste de voo orbital foram bem-sucedidas. É por isso que realizamos estes testes, para aprender e melhorar os nossos sistemas. As informações obtidas com esta primeira missão da Starliner serão críticas nos nossos esforços para fortalecer o Commercial Crew Program da NASA e devolver a capacidade de voo espacial aos EUA.

| Jim Bridenstine, administrador da NASA

Após tudo o que sucedeu, a Boeing e a NASA vão continuar o desenvolvimento da cápsula CST-100 Starliner. Em 2020 querem fazer os primeiros testes com humanos a bordo, abrindo assim uma nova era no transporte de pessoas até à ISS! Tal vai ao encontro do programa Commercial Crew Development da NASA, no qual a SpaceX também participa.

