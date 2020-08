Millennium BCP: Com mais de 10 mil euros paga 64,9 euros de comissão

Como se costuma dizer, hoje há comissões para tudo e mais alguma coisa. Ao nível dos bancos as taxas são mais que muitas mas também é dessa forma que podem ter lucro.

Depois da aprovação das limitações nas comissões do MB WAY, o BCP revelou recentemente que irá começar a cobrar comissões a quem tiver mais de 10 mil euros no banco.

Clientes com mais de 10 mil euros no BCP vão passar a pagar comissão de conta. O valor mensal é de 5,41 euros e começará a ter efeito a partir de 1 de novembro. Contas feitas, ao final de um ano o cliente tem de pagar 64,9 euros.

Tal aplica-se a clientes com Conta Millennium Start, Conta U (direcionada para os clientes mais jovens), Conta Millennium, Conta Herança Indivisa e Conta Standard.

Mas há isenções! Saiba o que diz o preçário do Millennium BCP

Poderão existir algumas exceções. Por exemplo, se o cliente tiver menos de 23 anos e for o primeiro titular da conta. Além disso, os clientes que tenham o pagamento do ordenado ou da pensão domiciliados na instituição e/ou tenham uma faturação mínima mensal com o cartão de débito ou crédito em compras também estão isentos. O preçário pode ser consultado online aqui.

De salientar que o Millennium BCP não é o único a rever em alta os seus preçários. A Caixa Geral de Depósitos e o Novo Banco já o fizeram.

